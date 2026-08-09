Virando uma borboleta: Dora Sanches lança primeiro álbum; conheça

Como um espaço de cura, a jovem Dora Sanches, de apenas 26 anos, lança seu primeiro álbum, Seda de casulo. A cantora de Mato Grosso do Sul conta que o projeto nasceu da necessidade de contar sua história, retratando um período de transformação. Com nove faixas, o disco conta traz sonoridade de MPB, com toques de R&B.

Dora sempre esteve conectada com a música. "Quando eu era criança, minha tia-avó cantava muito e com uma linda voz, apaixonada por Ivan Lins, João Bosco e também cantava músicas da igreja. Eu a admirava muito, e foi uma das primeiras pessoas a me incentivar. Ela sempre dizia que eu tinha uma voz bonita. Acho que foi aí que a música começou a ganhar um espaço muito especial dentro de mim", comenta a cantora. Já nessa época, Dora dizia que seria cantora e, com o tempo, o sonho só cresceu.

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Além do desejo, a cantora se preparou muito para que virasse realidade. "Fiz aulas de canto, depois me formei em produção fonográfica, o que também me ajudou a ampliar meu olhar sobre a música. Já a composição veio na adolescência, quando comecei a entender e expressar melhor meus sentimentos, o que eu vivia e sentia", afirma.

Com Seda de casulo, a ideia era falar sobre a transformação da cantora da adolescência para a vida adulta. "A borboleta é um símbolo que representa muito isso para mim: esperança, renascimento e mudança. Antes dela, existe o casulo, que para mim simboliza um período mais de reclusão, dor e autoconhecimento. Acho que todo processo de transformação passa por esse tempo de pausa, e eu vivi isso de forma muito intensa", comenta. Dora ressalta que relacionamentos vividos também foram fonte de inspiração. "Mas sinto que, daqui para frente, quero explorar outros temas e ampliar ainda mais os sentimentos nas minhas composições", reflete.

Na composição, Dora brilha com letras precisas e emotivas. "No momento da composição, vou encontrando palavras que se encaixam nas melodias, e é como se cada sentimento fosse encontrando a sua própria casa dentro da música. Quando isso acontece, sinto que a canção realmente ganha vida", afirma. Para a cantora, o especial é perceber que as músicas também se tornam importantes para outras pessoas. "Quando alguém me diz que se sentiu representado ou acolhido por uma letra minha, sinto que aquela história já não é mais só minha, e isso é uma das coisas mais bonitas de fazer música", finaliza.