Vinícola no DF celebra Tom Jobim e Dia dos Pais neste sábado (8/8)

O Dia dos Pais ganha uma nova programação que une a apresentação do concerto Íntima paisagem: Tom em trio pela cantora Chris Dantas a um almoço harmonizado em seis etapas. Em parceria com a Embaixada da Bélgica, o evento será neste sábado (8/8), das 12h às 17h, na Fazenda Ercoara. A experiência reúne música, vinho, gastronomia e paisagens do Cerrado. Os ingressos custam R$ 498 por pessoa.

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A programação começa às 12h com a degustação de produtos artesanais da fazenda e de espumantes da Vinícola Brasília. Durante o passeio pelo local, o público também poderá conhecer a história e a proposta do projeto Ercoara. Dentro da experiência enogastronômica, assinada pelo chef Lucas Queiroz, estão ingredientes da ovinocultura da própria fazenda, carne de cordeiro e outros produtos típicos do Cerrado.

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"Queríamos criar uma celebração em que as famílias pudessem viver o Dia dos Pais de forma especial, valorizando o tempo juntos. O concerto, a gastronomia preparada com ingredientes produzidos na própria fazenda e os vinhos elaborados no Cerrado formam uma experiência completa, que une cultura, natureza e enoturismo em um único momento", afirma Rodrigo Sucena, proprietário da Fazenda Ercoara.

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O espetáculo Íntima paisagem: Tom em trio é parte da turnê da cantora Chris Dantas e reúne voz, piano e violoncelo em arranjos inéditos assinados pelo maestro Wellington Barros, que atua em Bruxelas, na Bélgica.





Serviço

Concerto Tom Jobim & experiência enogastronômica

Neste sábado (8/8), das 12h às 17h, na Fazenda Ercoara (RIDE-DF). Ingressos: R$ 498 (por pessoa). Reservas: no Instagram @ercoara ou WhatsApp da Fazenda Ercoara.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco