Tamara Klink recua e se desculpa por pedir para não comprarem seu livro

Tamara Klink, em viagem, se desculpa pela polêmica gerada por seu pedido sobre a compra de seu livro - (crédito: Reprodução/Instagram)

A escritora Tamara Klink usou seu perfil no Instagram neste domingo, 9, para se desculpar por ter pedido que as pessoas não comprassem seu livro, Bom Dia Inverno. A solicitação foi feita em um vídeo publicado na quarta-feira, 5, que viralizou e gerou discussões sobre o mercado editorial.

Com uma justificativa ambiental e de promover a circulação da obra, ela sugeriu que quem já possuía um exemplar o doasse para amigos, parentes ou bibliotecas. Internautas, no entanto, apontaram incoerências no discurso.

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Em viagem pelo Oceano Ártico, Tamara recuou. "Daqui do mar, soube da dimensão que o vídeo dos livros tomou e sinto muito. Obrigada a todos que se dispuseram a escrever. Errei em não ver outros pontos de vista", afirmou.

"Precisamos da leitura. Precisamos de autores. Pequenos, grandes, independentes. Sou leitora antes de ser autora e não levei em conta toda a cadeia que alimenta as editoras", continuou a escritora em sua publicação.

Ela também mencionou ter conhecimento de muitas pessoas que defenderam os livros, as editoras, os autores, as livrarias, os sebos e o acesso à leitura. Por fim, agradeceu a todos que se esforçam para que os livros cheguem aos leitores.

Por que Tamara Klink pediu para não comprarem seu livro

No vídeo original, publicado em 5 de agosto, Tamara Klink reconheceu que sua sugestão poderia ser "polêmica" e pediu: "Não comprem mais esse livro Bom Dia Inverno".

A autora justificou que precisava ser coerente, pois já existiam muitos exemplares de sua obra circulando pelo Brasil. "Se vocês têm acesso a biblioteca, pessoas da família, colegas, trabalho, façam os livros circularem. É para isso que eles existem", declarou.

Citando a quantidade de "papel e energia gastos da natureza", ela sugeriu aos leitores que dessem o livro que já leram, pegassem emprestado ou doassem. Tamara relatou ainda que, por um período significativo, seu livro esteve na lista dos mais vendidos.

No site da Amazon, Bom Dia Inverno ocupava a terceira posição entre os mais vendidos no dia da publicação do vídeo. Neste domingo, o livro já figurava no segundo lugar, atrás apenas de A Metamorfose, de Franz Kafka.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.