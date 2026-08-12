Projeto Choro Livre convida recebe Bento Tibúricio e Thanise SIlva

Nesta quarta-feira (12/8), o choro brasiliense ganha um encontro entre diferentes gerações. A partir das 19h30, o projeto Choro Livre Convida recebe os músicos Luiz Ungarelli, Bento Tibúrcio e Thanise Silva no Espaço Cultural do Choro, no Eixo Monumental. A apresentação é gratuita e conduzida pelo Regional Choro Livre.

Com trajetórias distintas dentro da música instrumental, os três convidados representam diferentes momentos da cena musical de Brasília. Luiz Ungarelli começou sua formação musical no próprio Clube do Choro de Brasília, enquanto Thanise Silva construiu uma carreira ligada tanto à performance quanto ao ensino. Mestre em música pela Universidade de Brasília (UnB), a flautista é professora da Escola de Música de Brasília há 14 anos e dividiu o palco com artistas como Dona Ivone Lara, Hamilton de Holanda e Altamiro Carrilho.

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"Cada encontro me ensinou alguma coisa diferente. Com Altamiro Carrilho, por exemplo, tive contato muito próximo com uma referência fundamental para a flauta no choro brasileiro", conta. Para ela, a troca vai além da técnica. "Você percebe como esses músicos respiram a música, como constroem uma frase, como escutam os parceiros e como se colocam diante do público. Essas experiências acabam ficando incorporadas à nossa maneira de tocar."

Mais jovem entre os convidados, Bento Tibúrcio atua como instrumentista, compositor e cantor. Graduando em Composição pela UnB, ele foi finalista do Imagine Brazil em 2022 e tem entre seus trabalhos a autoria de uma faixa de um álbum de Hamilton de Holanda vencedor do Grammy Latino.

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"Participar de uma roda que reúne músicos de diferentes gerações significa, para mim, estar dentro de uma cadeia de transmissão de conhecimento que acontece não apenas na sala de aula, mas principalmente na convivência e na prática musical", afirma Thanise. Para ela, a apresentação desta quarta-feira deve manter justamente o caráter espontâneo que caracteriza as rodas de choro. "O público pode esperar uma roda muito viva, com muita troca e aquela espontaneidade que é própria do choro", afirma.

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O encontro faz parte da programação permanente do Complexo Cultural do Choro, que busca aproximar tradição e renovação na música instrumental brasileira. Criado por Reco do Bandolim, um dos fundadores do Clube do Choro de Brasília, o Regional Choro Livre tem mais de quatro décadas de trajetória. O grupo já dividiu o palco com nomes como Moraes Moreira, Clementina de Jesus, Paulinho da Viola, Hermeto Pascoal e Sivuca e atualmente integra os principais projetos musicais do Clube do Choro.

Serviço

Choro Livre Convida Com Luiz Ungarelli, Bento Tibúrcio e Thanise Silva

Nesta quarta-feira (12/8), às 19h30, no Espaço Cultural do Choro — Setor de Divulgação Cultural, Eixo Monumental. Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel



