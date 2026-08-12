Com novela no fim e peça voltando ao teatro, Alexandre David renova parcerias

Alexandre David está em alta na televisão. No ar como o cozinheiro Cláudio em Coração acelerado, o ator se encantou com a forma como a novela retrata a região central do Brasil, destacando a mistura entre a cidade grande e o interior.

"Além das relações humanas, que eu acompanhei aqui nas histórias dos personagens, esse misto de cidade grande com o interior, onde as pessoas têm uma visão de mundo humanista e mais ligada à natureza, me chamou a atenção. A música sertaneja, por exemplo, fala de amor, da vida e da natureza, refletindo uma inocência e pureza, além de emoções diretas e fortes", diz o mineiro de Juiz de Fora.

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Essa é a quarta vez que o ator trabalha com a autora Izabel de Oliveira, que assina a produção em parceria com Maria Helena Nascimento, e afirma ser uma alegria ter uma autora que ele acompanha o crescimento também. "Desde que ela começou a escrever a primeira novela", lembra.

Retorno após 20 anos

Paralelamente à carreira na televisão, Alexandre David se prepara para um retorno significativo ao teatro. O ator está prestes a voltar aos palcos com Pequenos trabalhos para velhos palhaços, peça que retorna após 20 anos de hiato. Com estreia marcada para o segundo semestre de 2026, o espetáculo trará Alexandre, juntamente com os atores Cláudio Mendes e Augusto Madeira, em uma nova produção do renomado autor romeno Matéi Viniec, dirigida por André Paes Leme, com apresentações iniciando em São Paulo.

"Já existia um desejo grande de voltar com essa peça há muito tempo, mas, por falta de espaço nas agendas dos três, nunca conseguimos", explica David. Ele compartilha que, no começo do ano, enquanto todos estavam gravando novelas no Rio, começaram a se encontrar, reavivando o desejo de retomar o projeto. "Fizemos leituras, melhoramos a tradução, chamamos um produtor que começou a organizar tudo e, agora, estamos na espera de respostas de alguns editais para viabilizar o espetáculo", diz.

A volta aos palcos é motivada pela repercussão positiva que a obra tem de público e crítica desde a estreia. "Quando a montamos em 2000, ficamos muito felizes com o sucesso e viajamos o Brasil em muitos festivais. Em São Paulo, infelizmente, nossa temporada foi interrompida devido a um incêndio no Centro Cultural de São Paulo. Agora, queremos começar por lá novamente", conta.

Alexandre expressa a alegria de retomar um texto que considera fundamental em sua carreira. "Voltar a fazer esse texto que marcou a minha trajetória é uma alegria. A expectativa é a melhor possível porque somos muito amigos e todos nós amamos esse texto. É um desafio voltar a fazê-lo depois de tanto tempo", afirma.

A peça aborda temas relevantes sobre a velhice e as relações humanas. Alexandre aponta como sua maturidade e vivências podem enriquecer a narrativa. "Agora estamos mais próximos das idades dos personagens, que têm cerca de 70 anos, e a experiência adquirida ao longo da vida traz novas possibilidades para o espetáculo."

Além disso, os atores já planejam levar Pequenos trabalhos para o cinema, uma ideia proposta por Augusto Madeira, que tem ampla experiência no audiovisual e está comprometido em realizar esse projeto.



