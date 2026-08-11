Novo romance de Rosângela Vieira Rocha retrata morte com naturalidade

A relação entre os gêmeos Mariana e Lúcio é o fio condutor de A idade em que se morre, oitavo romance de Rosângela Vieira Rocha. Passagem do tempo, perdas e afetos são questões centrais da obra, cujo lançamento será na próxima terça-feira (18/7), a partir das 19h, no Beirute da 109 Sul.

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A vida da narradora-personagem ainda criança, encantada com o irmão Lúcio, e adulta, quando se torna escritora, são apresentadas em um jogo de espelhamento. Ao intercalar presente e passado, a autora costura discussões a respeito da própria escrita. Para a autora, a narrativa aborda, sobretudo, as perdas.

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“Perde-se o tempo todo na vida. Há a morte da inocência, das ilusões, da juventude, dos afetos, da alegria. A morte em si é tratada no livro não como algo dramático, mas como algo que precisa ser encarado com naturalidade”, diz Rosângela. Entre infância, juventude e idade adulta, temáticas como preconceitos também aparecem na obra.

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Em 1990, Rosângela publicou Véspera de lua, livro de estreia, antes de se tornar professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. A carreira acadêmica, conta a autora, influenciou o desenvolvimento de um projeto estético atento aos outros. “Passei a ver o mundo levando em conta as opiniões e as reações dos meus alunos. Fiquei mais atuante, mais participativa e isso me abriu novos e largos horizontes.”

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Uma opinião de destaque é a de Itamar Vieira Junior, que assina a contracapa de A idade em que se morre. Os dois ficaram amigos depois de iniciar trocas pelas redes sociais em 2017. “É honroso ler uma apreciação tão favorável de um escritor desse nível. A escrita dele é deslumbrante e como pessoa é encantador”, comenta Rosângela. “Mariana e Lúcio espelham esse duplo que tantas vezes inspirou a literatura. Você descreve a vida com delicadeza e força”, escreve Itamar.

Serviço

Lançamento de A idade em que se morre, de Rosângela Vieira Rocha, na próxima terça-feira (18/8), a partir das 19h, no Beirute da 109 Sul.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

