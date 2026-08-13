Mural em SP registra brasília ao lado de outros estados brasileiros

Ao lado de outros elementos espalhados pelo mural Brasil em São Paulo, pontos turísticos da capital federal aparecem representando a diversidade do país. A obra do artista visual Lobo Pop Art foi criada para representar a diversidade brasileira em uma única composição. O mural ocupa a esquina da Rua Augusta, em São Paulo, ao longo de 74 metros e conta com monumentos, paisagens e símbolos de quinze unidades federativas.

Concluído após cerca de quatro meses de trabalho, o mural foi produzido artesanalmente, com pintura acrílica feita a pincel e acabamento em resina para proteger a obra. Com cores intensas e traços marcantes, característicos do trabalho de Lobo, Brasil em São Paulo transforma uma esquina movimentada em um grande painel sobre a diversidade do país. Entre os estados retratados, Brasília ganha destaque como representação da capital que, além de abrigar diferentes culturas, também é reconhecida por sua arquitetura.

Além da capital, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe também foram representados. As referências atravessam as regiões e despertam reconhecimento e identificação de quem passa pela esquina. A obra celebra a diversidade cultural e reúne memórias, origens e pertencimento de quem passa por ela e entra ali um pedaço de sua própria história.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco