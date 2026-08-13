Star Wars Zero Company inova em gênero estratégico para franquia espacial

A galáxia muito, muito distante está prestes a ganhar uma nova forma de contar suas histórias. Em Star Wars Zero Company, o jogador deixa de assumir o controle de um herói isolado para comandar um esquadrão em batalhas estratégicas por turnos, em uma experiência inspirada em franquias como XCOM e Mario + Rabbids. Desenvolvido pela Bit Reactor e publicado pela Electronic Arts, o jogo chega em 27 de agosto para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ambientado no período entre o fim das Guerras Clônicas e a ascensão do Império, o título acompanha Hawks e uma equipe formada por personagens de diferentes origens da galáxia, unidos por uma história de redenção e sobrevivência. Em vez de revisitar os protagonistas tradicionais da saga, Zero Company aposta em uma nova perspectiva sobre o universo de Star Wars, colocando o jogador no papel de comandante e permitindo que suas decisões definam a maneira como o esquadrão enfrenta cada missão.

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Star Wars Zero Company Desenvolvedora: Bit Reactor Publicadora: Electronic Arts Gênero: Estratégia tática por turnos Plataformas: PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S Lançamento: 27 de agosto de 2026

Nova Aventura

Apresentado oficialmente durante a Star Wars Celebration Japan, em 2025, Star Wars Zero Company é uma nova experiência de estratégia por turnos ambientada no universo da franquia. O projeto é desenvolvido pela Bit Reactor, estúdio formado por veteranos de jogos de estratégia, e publicado pela Electronic Arts.

A história se passa nos últimos momentos das Guerras Clônicas, antes da ascensão do Império. O jogador acompanha Hawks, comandante de uma equipe formada por personagens de diferentes origens da galáxia, em uma campanha inédita que não depende dos protagonistas tradicionais dos filmes.

A proposta é combinar a identidade de Star Wars com a estratégia tática de jogos como XCOM. Em vez de controlar diretamente um único herói, o jogador precisa comandar o esquadrão, escolher como posicionar cada integrante e combinar suas habilidades para superar as missões.

Experiência prévia

O Estado de Minas e o Correio Braziliense tiveram acesso antecipado a uma versão de prévia de Star Wars Zero Company, disponibilizada pela Electronic Arts para a imprensa. Durante o período de testes, jogamos algumas horas da campanha e pudemos conhecer parte das mecânicas de combate, progressão dos personagens e estrutura das missões.

A experiência utilizada nesta prévia ainda não representa a versão final do jogo. Por isso, nossa análise considera o conteúdo disponível durante o período de testes e não aspectos que podem ser alterados até o lançamento.

Estratégia por turnos

Star Wars Zero Company explora o estilo de jogo de estratégia por turnos popularizado de forma brilhante pela Firaxis Games - o time de desenvolvedores conta inclusive com veteranos do estúdio - através da série XCOM e o mais recente Marvel Midnight Suns trazendo os personagens da gigante dos quadrinhos para o gênero. Zero Company é muito familiar para quem já teve contato com qualquer um dos títulos. A jogabilidade posiciona o jogador e seus soldados em um campo de batalha, geralmente com um objetivo como capturar alguma informação, matar todos os inimigos ou chegar até determinada área.

O estilo funciona por turnos com cada personagem tendo um limite de ações, cada um com três por rodado, em um time no máximo de até 4 integrantes. Durante a ação, os personagens podem escolher atirar, se movimentar, ficar de guarda para alguma ação inimiga ou utilizar habilidades únicas. No título, assumimos o comandante Hawks, e uma das suas habilidades padrões é dar um ponto á mais de ação para alguém do grupo.

O título se adapta bem às táticas que o jogador utiliza, com a inteligência artificial dos inimigos se posicionando em pontos estratégicos, e com as chances de acerto de cada disparo desferido pelo jogador. Zero Company pode ser bem desafiador, por isso os próprios desenvolvedores já colocaram um modo fácil para abranger a maior quantidade de público possível. Principalmente os fãs de Star Wars que nunca jogaram nenhum jogo de estratégia.

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O jogo funciona com um sistema de classes para elencar essas habilidades especiais, como Canalha - em alusão ao lendário líder rebelde da saga, Han Solo; Soldado, Brutamontes, Médico, Pistoleiro e muitas outras, que totalizam 12 tipos de classes. Conforme o personagem participa de missões, ele vai evoluindo e ganhando pontos para receber novas habilidades, essas que podem até desbloquear uma subclasse. Contudo, 4 delas já foram reveladas anteriormente como “exclusivas”, sendo astromecânico, como R2-D2 e BB-8, Guerreiro Mandaloriano, como Boba Fett e Din Djarin, Padawan e uma quarta classe ainda não revelada que deve pertencer a personagens únicos da história, como a participação especial de Anakin Skywalker vista no trailer mais recente do título.

Visual fiel

Visualmente, Star Wars Zero Company aposta menos em reinventar a identidade da franquia e mais em reproduzi-la com fidelidade. A direção de arte combina cenários, personagens, criaturas, droides e equipamentos reconhecíveis pelos fãs com uma abordagem mais sóbria, adequada à proposta de guerra e estratégia do jogo.

Durante o período de testes, a ambientação foi um dos elementos que mais ajudou a transportar a experiência para a galáxia de Star Wars. Mesmo com uma escala diferente dos grandes jogos de ação da franquia, Zero Company consegue construir campos de batalha que parecem pertencer ao mesmo universo, enquanto a variedade visual dos integrantes do esquadrão reforça a personalidade da equipe.

Público-alvo

Zero Company é um projeto feito 100% por fãs de Star Wars, utilizando o cenário da “galáxia muito distante” em um gênero inédito para a franquia. O título conta com uma história sobre a redenção de Hawks e sua equipe fora do eixo tradicional, juntos eles realizam missões para diversos empregadores. Tanto do lado da república, como os do submundo das gangues da saga, o título ainda utiliza o período antes da ascensão do império e deve aprofundar mais o porquê desta escolha no título final.

Primeiras impressões

Star Wars Zero Company deixa uma primeira impressão positiva ao mostrar que a fórmula de estratégia por turnos combina naturalmente com o universo da franquia. A familiaridade com XCOM facilita a compreensão das mecânicas, enquanto personagens, classes e elementos de Star Wars dão identidade própria à experiência.

O que mais chamou atenção durante o teste foi justamente essa combinação. O jogo consegue transformar personagens com características muito diferentes em integrantes de um mesmo esquadrão e faz com que cada decisão no campo de batalha tenha peso.

Por se tratar de uma versão de prévia, ainda é preciso avaliar como esses elementos vão se comportar na campanha completa, além do nível de polimento e desempenho da versão final. Ainda assim, as horas disponíveis foram suficientes para deixar uma expectativa positiva para o lançamento.