Renúncia em nome da amizade marca início de "Por você", novela das 19h

A TV Globo se estreou, nesta segunda-feira (17/8), sua nova novela das 19h, Por você. Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, com direção artística de André Câmara, a trama promete levar ao público uma história sensível sobre os limites do amor e da lealdade, ambientada em um Rio de Janeiro contemporâneo e pulsante.

A sinopse central gira em torno de Bela (Sheron Menezzes), uma ginecologista e obstetra de sucesso que sempre colocou a carreira em primeiro lugar e nunca planejou ser mãe. Sua melhor amiga, Juli (Lucy Ramos), é o oposto: uma mãe solo dedicada, que criou sozinha quatro filhos na comunidade da Vila Maravilha. A amizade das duas, construída desde a infância, é o alicerce da história. Quando um grave acidente de carro tira a vida de Juli, ela faz a Bela uma promessa eterna: "Cuida dos meus filhos".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A partir desse pedido, a vida da médica se transforma radicalmente. Da noite para o dia, ela se vê responsável por Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola), quatro jovens com personalidades e idades distintas. A novela acompanha os desafios de Bela ao conciliar a dor do luto com a rotina materna, a luta pela guarda das crianças — com a ajuda de seu ex-noivo, o advogado Gabriel (Thiago Lacerda) — e os conflitos no Hospital & Maternidade Luz, onde trabalha.

"Após a perda da Juli, sua irmã de vida, a Bela se vê, do dia para a noite, responsável por quatro pessoas. A partir desse momento, ela começa a entender o que é não estar sozinha em casa, o que é ter louça na pia, um lar cheio de vida", reflete a atriz Sheron Menezzes. "Ela descobre, depois dessa perda, que tudo aquilo que nunca imaginou querer já fazia parte dela o tempo todo."

Por você se destaca por abordar a maternidade em suas mais diversas formas. Além da jornada de Bela, a trama explora a realidade das mães solo, a dificuldade de relação entre mãe e filha, e o desejo de ser mãe. Para a autora Juliana Peres, a obra nasce do interesse em retratar mulheres contemporâneas. "A gente quis contar essa história porque ela fala de mulheres do nosso tempo. Algumas muitas vezes adiam a maternidade ou optam, conscientemente, por não serem mães. Em paralelo, temos a realidade das mães solo no Brasil, que são uma força enorme", afirma.

O autor Dino Cantelli complementa: "Enquanto pensávamos nesse tema, fomos atravessados por uma história real de uma policial que adotou seis crianças órfãs. Ela disse: 'Loucura seria deixar essas crianças sozinhas no mundo'. Isso nos fez pensar em como seria contar a história de alguém que não imaginava viver essa maternidade".

A rivalidade entre Bela e Vanessa (Alinne Moraes), herdeira do hospital, é um dos pontos centrais. Enquanto Bela defende uma medicina humanizada, Vanessa prioriza a gestão empresarial e o lucro, o que gera conflitos éticos e profissionais. A relação conturbada de Vanessa com a própria filha, Leandra (Giovanna Grigio), e o segredo de Juarez (Milhem Cortaz), que causou o acidente que matou Juli, são outros fios que prometem movimentar a trama.

O elenco da novela reúne nomes como Renata Sorrah, Alinne Moraes, Amaury Lorenzo e Regiane Alves, entre outros. Com declarada inspiração no universo de Manoel Carlos (1933-2026), em Por você, a Zona Sul do Rio de Janeiro aparece como parte ativa da dramaturgia: entre os bairros da Lagoa e Humaitá, onde estão a Vila Maravilha, o fictício Hospital & Maternidade Luz, a feira livre, os bares e os espaços de educação e esporte.

Bela (Sheron Menezes) e Juli (Lucy Ramos) em "Por você" (foto: BEATRIZ DAMY/Globo)

Tá massa

Um dos grandes atartivos para o público acompanhar a nova novela das 19h, com certeza, é a presença no elenco de nomes consagrados da teledramaturgia. Além de Renata Sorrah, que retorna aos folhetins após três anos, Por você brinda o telespectador com o encontro em cena de “gigantes adormecidos” como Ana Rosa, Antonio Pitanga e Reginaldo Faria.

Tá paia

Fiel a uma tradição que remonta aos primórdios da teledramaturgia, a TV Globo recorre mais uma vez ao expediente confortável e já gasto de batizar sua novela com o título de uma canção e transformá-la em tema de abertura. É o que acontece com Por você, que estreará embalada pelo clássico de Frejat, como se a música viesse para carimbar a obra em vez de dialogar com ela.