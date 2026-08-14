Distintos Filhos lança Eu não ligo como manifesto contra a era digital

"Eu não ligo" é o novo single da Distintos e antecipa o terceiro álbum do grupo - (crédito: Myllena Veríssimo)

Depois de lançar A cura, com participação de Dado Villa-Lobos, a banda brasiliense Distintos Filhos apresenta, nesta sexta-feira (14/8), Eu não ligo, segundo single do terceiro álbum do grupo. Ainda sem título divulgado, o disco chega oficialmente ao público em 4 de setembro, em show na Sala Martins Pena, no Teatro Nacional.

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Produzida por Dado Villa-Lobos e Rodrigo Suricato, a nova faixa funciona como uma espécie de síntese conceitual do trabalho. Para Suricato, um dos produtores do álbum, o projeto representa um manifesto em defesa da força das canções e do trabalho coletivo de uma banda. “Eu acho que esse disco é um manifesto da Distintos Filhos. Um manifesto de ainda acreditar no sonho possível de canções sendo potencializadas por uma banda”, afirma.

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Se o segundo álbum, Exílio, mergulhava em questões existenciais, Eu não ligo desloca o olhar para os efeitos da vida digital. A letra questiona a superficialidade das relações construídas pelas telas, em um cotidiano marcado por redes sociais, algoritmos e excesso de informação.

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Musicalmente, a faixa aposta em uma atmosfera etérea, construída por sintetizadores, microfonias e harmônicos extraídos das guitarras de Paulo Veríssimo, Rodrigo Suricato e Dado Villa-Lobos. A bateria de Maicon Vasconcelos conduz a música até um refrão que reforça a ligação da banda com o rock nacional e com as músicas que permanecem na memória mesmo diante das transformações tecnológicas.

A canção dialoga com o conceito de “modernidade líquida”, desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ao abordar a volatilidade dos vínculos contemporâneos e a sensação de solidão em meio à comunicação constante. O grupo contrapõe esse cenário à defesa de relações presenciais e de uma produção musical menos imediatista.

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O resgate do analógico também aparece na identidade visual do single. Criada pela artista brasiliense Alice Bittencourt, a capa utiliza uma fita K7 como símbolo. O objeto remete a uma época anterior ao streaming e reforça a proposta da Distintos de olhar para o passado sem abrir mão de sua identidade no presente.

Serviço

Lançamento do single “Eu não ligo”, da Distintos



14 de agosto (sexta-feira). Disponível nas principais plataformas de streaming (Spotify, Youtube, Deezer etc).

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel