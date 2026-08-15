Quem é Victoria Leite, jornalista que trocou CazéTV pela TNT Sports

Após passagem pela CazéTV e cobertura da Copa do Mundo, jornalista será correspondente da TNT Sports na Inglaterra a partir de setembro - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A jornalista esportiva Victória Leite está prestes a iniciar uma nova etapa de sua carreira. Após integrar a equipe da CazéTV, a profissional foi contratada pela TNT Sports para atuar como correspondente na Inglaterra. A mudança marca mais um passo na trajetória da repórter, que já passou por importantes veículos esportivos do país.

A estreia na nova função está prevista para setembro, justamente no início de mais uma temporada da Uefa Champions League. De acordo com informações publicadas pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, Victória deverá acompanhar de perto os clubes ingleses e participar da cobertura e das transmissões de partidas envolvendo equipes do país.

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Quem é Victória Leite?

Victória Leite é uma jornalista especializada em cobertura esportiva que construiu experiência em diferentes emissoras e projetos de mídia. Antes de chegar à CazéTV, ela passou por veículos como Globo, Canal Goat e ESPN, ampliando sua atuação em coberturas de futebol nacional e internacional.

Entre 2024 e 2025, a jornalista integrou a equipe da ESPN, onde trabalhou como repórter e acompanhou principalmente clubes de Minas Gerais e São Paulo. A experiência contribuiu para consolidar seu nome no jornalismo esportivo e ampliar sua presença em grandes coberturas.

Sua passagem pela CazéTV ganhou ainda mais destaque durante a Copa do Mundo de 2026. No torneio, Victória foi responsável pela cobertura da seleção inglesa, que avançou até a semifinal. A atuação no Mundial acabou sendo um dos fatores que chamaram a atenção da TNT Sports para sua contratação.

Destaque na cobertura da Inglaterra

Durante a Copa, Victória acompanhou de perto o cotidiano da seleção inglesa e teve acesso a jogadores e integrantes da equipe. Entre os momentos de maior repercussão esteve uma entrevista com Harry Kane, principal nome do ataque inglês e um dos jogadores mais conhecidos do futebol internacional.

A relação da jornalista com o futebol inglês também tem um aspecto pessoal. Segundo a reportagem da CNN Brasil, Victória é fã declarada de Harry Kane, característica que ganhou destaque durante sua cobertura da seleção no Mundial.

A experiência acumulada durante a competição agora será aproveitada em uma função ainda mais voltada ao futebol inglês. Na TNT Sports, a jornalista deverá acompanhar partidas, produzir conteúdos diretamente da Inglaterra e contribuir para as transmissões envolvendo os clubes do país.

Da CazéTV para a TNT Sports

A contratação também acontece em um momento de movimentação entre os principais veículos esportivos brasileiros. A chegada de Victória à TNT Sports ocorre alguns meses depois de a CazéTV contratar Fred Caldeira, que deixou a emissora após uma longa trajetória como correspondente da TNT Sports.

Fred Caldeira é um dos nomes conhecidos do jornalismo esportivo brasileiro e deverá assumir papel de destaque nas transmissões da Premier League pela CazéTV. A troca de profissionais entre as duas empresas evidencia a disputa por nomes experientes em coberturas internacionais.

No caso de Victória, a mudança representa a passagem de uma plataforma digital esportiva para outro projeto que combina televisão, streaming e conteúdo digital. A TNT Sports vem ampliando sua presença no ambiente online, especialmente com a transmissão de partidas pelo YouTube.

O que Victória Leite fará na TNT Sports?

Na nova função, Victória será correspondente da TNT Sports na Inglaterra. O trabalho deverá envolver a cobertura dos clubes ingleses, participação em transmissões e produção de informações diretamente do país.

A estreia ocorrerá em setembro, quando começa uma nova edição da Champions League. Com isso, a jornalista terá a oportunidade de acompanhar algumas das principais equipes inglesas em uma das competições mais importantes do calendário europeu.

A TNT Sports também renovou os direitos de transmissão da Champions League até 2031. A partir desta temporada, a empresa terá ainda partidas ao vivo em seu canal no YouTube, que, segundo as informações divulgadas pelas fontes, possui cerca de 14 milhões de inscritos.

Uma carreira marcada por grandes coberturas

A trajetória de Victória Leite reúne experiências em diferentes formatos de jornalismo esportivo. A passagem por emissoras tradicionais, canais digitais e plataformas especializadas permitiu que a profissional atuasse tanto na cobertura diária de clubes quanto em eventos de grande dimensão.

A participação na Copa do Mundo de 2026, especialmente acompanhando a seleção inglesa, tornou-se um dos trabalhos mais recentes de maior visibilidade da jornalista. Agora, ela leva essa experiência para a Inglaterra em uma função permanente de correspondente.

A mudança para a TNT Sports amplia, portanto, o espaço de Victória no jornalismo esportivo internacional. A partir de setembro, ela passa a acompanhar diretamente o futebol inglês e terá pela frente uma temporada de Champions League que também marcará uma nova fase na cobertura esportiva da emissora.

O texto Saiba quem é Victoria Leite, jornalista esportiva que trocou a CazéTV pela TNT Sports foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.