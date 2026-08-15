Nicole Kidman recorda casamento com Tom Cruise

Nicole Kidman voltou a falar sobre um dos períodos mais marcantes de sua vida pessoal e profissional. Em entrevista à Vogue, a atriz relembrou o relacionamento com Tom Cruise, com quem se casou em 1990, quando tinha apenas 23 anos. Na época, o ator já era uma das principais estrelas de Hollywood, enquanto ela ainda começava a construir seu espaço na indústria cinematográfica.

Segundo Kidman, algumas pessoas próximas chegaram a alertá-la de que o casamento com um astro tão famoso poderia fazer com que sua própria trajetória profissional acabasse ofuscada. A atriz, porém, afirma que não estava preocupada com as possíveis consequências para a carreira, pois estava completamente envolvida emocionalmente com Cruise.

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"Eu pensava: Não me importo. Estou apaixonada. Quero me casar. E então me tornei esposa dele e eles me lembraram: Viu! Nós te avisamos", contou Kidman à publicação. Em outro momento da entrevista, ela explicou que, diante da possibilidade de abrir mão dos próprios planos profissionais, não enxergava aquilo como um problema naquele momento.

"Eu pensei: E daí? Não estou destinada a me casar com o homem que amo? É claro que estou disposta a jogar minha carreira fora. Não me importo", relembrou a atriz, hoje com 59 anos. Ela também descreveu o início da relação como uma experiência intensa e espontânea, afirmando que os dois se apaixonaram rapidamente depois de se conhecerem durante as filmagens de Dias de Trovão, lançado em 1990.

Naquele período, Cruise já tinha no currículo sucessos como Top Gun, Negócio Arriscado, Nascido em 4 de Julho, A Cor do Dinheiro e Rain Man. Kidman, por sua vez, começava a conquistar maior reconhecimento internacional. O envolvimento entre os dois avançou rapidamente e, pouco tempo depois, eles oficializaram a união.

O casamento transformou Kidman e Cruise em um dos casais mais acompanhados da indústria do entretenimento durante a década de 1990. Os dois voltaram a trabalhar juntos em diferentes projetos, incluindo Um Sonho Distante, de 1992, e De Olhos Bem Fechados, último longa dirigido por Stanley Kubrick, lançado em 1999.

Durante os anos de união, o casal também construiu uma família. Kidman e Cruise adotaram Isabella e Connor, que atualmente são adultos. A relação familiar, porém, passou por mudanças após o divórcio dos atores, oficializado em 2001. Posteriormente, os filhos permaneceram próximos ao pai e à Igreja da Cientologia, à qual Cruise é ligado há décadas.

Anos depois, Kidman falou publicamente sobre as escolhas dos filhos e destacou que, apesar de ter opiniões próprias sobre o assunto, respeitava a autonomia deles. "Eles são adultos. São capazes de tomar as próprias decisões. Escolheram ser cientologistas e, como mãe, meu dever é amá-los", afirmou a atriz em 2018, segundo declaração citada pela imprensa na época.

Após o fim do casamento com Cruise, Kidman refez a vida pessoal e profissional. Em 2006, ela se casou com o cantor Keith Urban, com quem teve duas filhas, Sunday Rose e Faith Margaret. A união durou quase duas décadas, mas chegou ao fim recentemente, com o divórcio oficializado em janeiro deste ano.

Apesar das transformações na vida pessoal, a trajetória profissional de Kidman seguiu em ascensão. A atriz conquistou o Oscar por sua atuação em As Horas e acumulou importantes trabalhos no cinema e na televisão. Com o passar dos anos, consolidou uma carreira própria e deixou para trás a imagem de profissional que poderia ser definida apenas pela relação com Tom Cruise.

A entrevista à Vogue britânica revisita justamente esse contraste. Mais de 30 anos depois do casamento, Kidman reconhece que, quando jovem, estava disposta a colocar a própria carreira em segundo plano em nome do relacionamento. O percurso que veio depois, no entanto, mostrou que ela não apenas permaneceu em Hollywood como também construiu uma carreira de destaque internacional.

O texto Nicole Kidman recorda casamento com Tom Cruise e admite que não temia sacrificar carreira por amor foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.