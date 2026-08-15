Ana Castela abriu o jogo sobre a experiência com a atuação em Coração Acelerado, novela das sete da Globo, que chega ao fim nesta sexta-feira (14). Na trama, a cantora interpretou a si mesma, e foi alvo de elogios pela atuação.

Em entrevista ao jornal Extra, a ‘Boiadeira’ descreveu sua experiência com o folhetim, cujo trabalho como atriz proporcionou um novo patamar em sua trajetória artística. "Vivi uma conexão diferente da que é proporcionada pela música, porque o público acompanhou uma história e se envolveu com os personagens ao longo dos capítulos", avaliou.

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"Vi muita gente comentando a novela nas redes e querendo saber o que iria acontecer com os personagens. O mais legal foi justamente acompanhar essa reação", declarou Ana Castela. A cantora, por sua vez, não escondeu que possui desejo de emplacar novos trabalhos na atuação, e se diz aberta a novos convites.

"Com certeza! Ainda não sei exatamente como vou conciliar um projeto audiovisual com a agenda de shows, mas podem me chamar que a gente dá um jeito (risos). Foi uma experiência que me despertou muita vontade de seguir explorando esse universo", pontuou ela.

O texto Após Coração Acelerado, Ana Castela revela se pretende continuar como atriz foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.