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VIDA PESSOAL

Zé Felipe faz revelação sobre personalidade dos filhos

Cantor fala sobre as diferenças de personalidade entre os três filhos e afirma reconhecer características próprias em cada um

Zé Felipe faz revelação sobre personalidade dos filhos - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Zé Felipe faz revelação sobre personalidade dos filhos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Zé Felipe abriu o jogo sobre como observa a construção da personalidade dos filhos, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Pai de três crianças, do antigo relacionamento com Virginia Fonseca, o cantor apontou a mudança dos herdeiros.

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Em entrevista à revista Quem, o cantor afirmou que a convivência em casa tem mostrado como cada um desenvolve o próprio jeito desde cedo, embora ele consiga reconhecer um pouco de si nos três.

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"Cada um tem o seu jeitinho. A Maria Alice é mais comunicativa, curiosa, gosta de conversar sobre tudo", detalhou Zé Felipe. Maria Flor, por sua vez, já demonstra uma personalidade mais determinada. "A Maria Flor tem uma personalidade muito forte, sabe o que quer, e isso é muito engraçado", explicou o cantor.

"Todos têm um pouquinho de mim"

O caçula, José Leonardo, segundo ele, ainda vive uma fase marcada pelas descobertas. "Já o José Leonardo ainda está descobrindo o mundo, então cada fase dele é uma novidade", declarou. Apesar dos temperamentos diferentes, Zé Felipe disse que consegue enxergar características próprias nos três filhos. "Acho que todos têm um pouquinho de mim. E, criança é criança, tem que ter paciência, cada fase tem seus desafios", pontuou.

O texto Zé Felipe faz revelação sobre personalidade dos filhos: Todos têm um pouquinho de mim foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 15/08/2026 12:25
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