César Yukio, vencedor da primeira edição do MasterChef Confeitaria, usou as redes sociais e surpreendeu os seguidores ao contar que teve que ser internado às pressas após desconfiar de um pontinho no olho, que foi diagnosticado como celulite pós-septal.
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"Quase fui de arrasta"
Através do Instagram, o chef de cozinha contou que a infecção bacteriana em um dos olhos já estava se alastrando para o cérebro. "Eu quase fui de ‘arrasta’. Achei que isso aqui era só um pontinho no meu olho. Pouco tempo depois, eu estava internado, tomando antibiótico na veia", iniciou.
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"Começou como um pontinho branco na parte interna da pálpebra. Pensei que fosse terçol Ele estourou e eu achei que o problema tivesse acabado", relembrou César Yukio. O vencedor do MasterChef descreveu como a situação teve uma piora.
"Só que meu olho começou a ficar muito vermelho e comecei a sentir como se tivesse um monte de grão de areia, e o mais curioso é que a minha visão estava normal, não tinha sensibilidade à luz, conseguia ler normal. Foi muito fácil pensar: é uma irritação e daqui a pouco passa", contou. Yukio. por sua vez, mostrou a bolinha na parte interna do olho, que já estava deixando o globo muito vermelho.
O cozinheiro recebeu alta hospitalar após quase uma semana de internação e tranquilizou sobre o quadro de saúde, mas resolveu gravar o vídeo para alertar os seguidores sobre os riscos. "Às vezes, por fora parece pequeno, mas por dentro pode ser muito mais sério. Quando alguma coisa no seu corpo estiver piorando rápido, não ignore, procure ajuda. Seu corpo dá sinais", apontou César.
O texto Vencedor do MasterChef é internado após infecção no olho se alastrar para o cérebro: Quase fui de arrasta foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.