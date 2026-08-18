Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (18/8)

Relacionamentos humanos não podem ser organizados como planilhas, se ajustando a uma ordem que pode servir a determinados propósitos e ser auspiciosa durante um tempo. Acontece que nossa humanidade, para o bem ou para o mal, tem em seu normal funcionamento a riqueza das emoções, que costumam se apresentar subvertendo a ordem ansiada com a razão.

O funcionamento da inteligência artificial, que sempre carecerá da riqueza das emoções na simulação de raciocínio que lhe é inerente, não representa o modelo ideal de como nossa humanidade há de pensar, porque nós amamos a harmonia, e para a conquistar temos de trilhar o caminho dos conflitos, onde emoções intensas são envolvidas.

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A emoção não é um furúnculo que deva ser extraído para tudo ficar bem, a emoção é o ingrediente criativo que faz humana a tua presença.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O apego ao passado parece algo virtuoso e talvez o seja, mas há momentos em que a melhor opção é deixar que as velhas formas morram em nome de uma renovação, que pode ainda estar crua, mas que vem vindo com força.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora não seria uma boa hora para inventar novidades, mas para seguir pelo caminho daquilo que sempre deu certo. Conservar as coisas como sempre foram é, por enquanto, a melhor maneira de lidar com as pessoas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Às vezes dá vontade de mudar tudo sem, no entanto, haver cenário propício para esse movimento. Melhor, por isso, você refletir direito sobre as mudanças pretendidas agora e, pelo menos, as adiar. Assim poupará esforço.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As tentações são inúmeras e seria melhor você resistir a todas, porque assim você garantiria estabilidade e segurança aos assuntos que está tratando nesta parte do caminho. Depois você poderá inventar o que quiser.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Conserve o rumo sem se desviar nem um pouco neste momento, porque ainda que, no fundo, você queira chutar o balde, escolhendo a conservação você poupará recursos materiais e espirituais. Melhor seguir por esse caminho.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é melhor você evitar complicações, mas se essas surgirem, as trate com eficiência e astúcia, evitando se enredar em opções que pareceriam criativas e melhores, mas que dariam resultados negativos. Melhor não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure dar ouvidos a essas pessoas que tranquilizam sua alma e, ao mesmo tempo, tomar distância dessas que ficam semeando ansiedade. Este é um momento oportuno para você investir em seu conforto e segurança.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

De vez em quando dá muito tédio ficar repetindo o mesmo repertório, e a alma fica tentada a experimentar formas que, supostamente, seriam melhores, mas que depois de praticadas decepcionam. Melhor não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem sempre é bom você divulgar amplamente suas expectativas e desejos, porque algumas vezes há por aí pessoas que aproveitam as informações para lhe estender armadilhas existenciais. Melhor evitar esse movimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem sempre as pessoas com que você simpatiza lhe oferecem conselhos e orientações significativas, porque em muitos casos elas pensam apenas no benefício que elas colheriam, e não em seu bem-estar. Ou não?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mesmo que você não aprecie logo de cara o que as pessoas dizem e oferecem neste momento, procure não reagir de imediato e levar as ideias para casa para refletir bastante sobre elas. Algo importante anda acontecendo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por mais que você tenha ideias interessantes, agora é um breve momento em que dar continuidade a tudo como foi feito antes seria a melhor pedida. Enquanto isso, amadureça melhor essas boas ideias. Deixe para depois.