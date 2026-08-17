Kingdom Hearts 4 ganha novo trailer na D23 e vai chegar no fim de 2027

A Disney aproveitou o fim de semana da D23 2026 não só para anunciar novidades dos filmes e séries, mas também para trazer o RPG da Square Enix, que conta com os personagens da gigante das animações. Kingdom Hearts 4 recebeu um painel que revelou a janela de lançamento do jogo e Sora interagindo com o mundo de Viva - A Vida é uma Festa.
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Kingdom Hearts 4 promete o retorno de Sora, Rei Mickey, Donald e Pateta, agora com o garoto preso em um mundo realista conhecido como Quadratum, enquanto os outros tentam encontrá-lo. O trailer apresentou jogabilidades inéditas, principalmente para Mickey, que mostrou um mundo de papel que transiciona entre o combate e a exploração do modo 3D e 2D.
Enquanto Pateta e Donald buscam uma forma de salvar Sora, encontram até Hades do universo de Hércules e correm para o além de Viva. O trailer ainda traz Miguel e vários inimigos com os quais o protagonista vai lidar, mostrando momentos do longa e combates com a Keyblade, onde Sora e Hector interagem para utilizar os poderes únicos e vencer os adversários. A prévia finaliza com reencontro de Riku e Sora prontos para encarar três Heartless gigantes.
Anunciado originalmente em 2022, a prévia mais recente finalmente confirmou que o título chega no fim de 2027 e o diretor do jogo, Tetsuya Nomura, veio às redes sociais bater o martelo de que o título não será adiado e que Kingdom Hearts vai chegar na data programada.
A parceria entre a Disney e a Square Enix vai completar 25 anos e, com isso, a empresa aproveitou a data para anunciar que uma série em animação está sendo desenvolvida para o Disney+, chamada apenas de Kingdom Hearts. Nem data, nem outros detalhes foram dados sobre a produção.
Kingdom Hearts 4 chega no fim de 2027 para PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
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