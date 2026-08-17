Prêmio Caminhos da Literatura abre inscrições para romances inéditos

Leve livros em bom estado de conservação e troque por títulos disponíveis na feira - (crédito: Foto: Divulgação/Sesc DF)

A terceira edição do prêmio Caminhos da Literatura está com inscrições abertas até 15 de setembro. A modalidade de escrita aceita pelo concurso é o romance. A obra vencedora será publicada no Brasil, em Angola e em Portugal, com a parceria de três editoras, por iniciativa do Instituto Caminhos da Palavra, que organiza a premiação.

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Para o idealizador do prêmio, Henrique Rodrigues, a iniciativa ajuda a romper a lógica regida por indicações e apadrinhamentos, ao colocar a qualidade artística como fator responsável pela publicação do livro. “O concurso quebra os muros que separam uma pessoa inédita e desconhecida de grandes editoras, oferecendo uma oportunidade de começar uma carreira na área, já com reconhecimento internacional.”

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A primeira edição, em 2024, teve como vencedora Izabella Cristo, escritora paraense radicada em São Paulo, que apresentou o romance Mãezinha. Em 2025, o prêmio revelou a escritora mineira Paula Novais, com Gaiolas de concreto armado.

Além de publicação no Brasil, a obra vencedora sairá também em Portugal, pelo Grupo Infinito Particular, que também edita no país as escritoras Carla Madeira, Socorro Acioli e Aline Bei. A obra também será lançada em Angola pela Editora Kacimbo, criada pelo escritor angolano Ondjaki.





Serviço





Inscrições para o Prêmio Caminhos da Literatura até 15 de setembro, no site www.premiocaminhos.com.br

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel