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DJ Zerb consolida carreira internacional com o refino da música brasileira

Produtor paulista de 28 anos relembra início precoce no mercado musical, analisa o destaque do Brasil no cenário global do gênero e lança colaboração com Khalid

O DJ Zerb é um dos maiores nomes da cena eletrônica brasileira - (crédito: Reprodução/ Instagram (@zerb))
O DJ Zerb é um dos maiores nomes da cena eletrônica brasileira - (crédito: Reprodução/ Instagram (@zerb))

A trajetória de Mateus Zerbini Massa, o DJ e produtor paulista Zerb, de 28 anos, confunde-se com a própria expansão e consolidação da cena eletrônica no Brasil. Cercado por influências musicais em casa desde a infância, o interesse pelo gênero surgiu ainda na adolescência, impulsionado por um ambiente doméstico onde a música era presença constante e pela curiosidade em entender como as faixas eram produzidas. Hoje, ele colabora com os principais nomes da música internacional.

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"Eu lembro muito no carro, quando viajava com meus pais e ficava escutando música. Na minha família, da parte de mãe, tenho tio que é DJ, meus primos sabem tocar. No Natal, lembro do meu tio tocando hip-hop clássico. Sempre tive essa questão com a música. Quando tinha 14 anos, um amigo meu falou que encontrou um programa que dava para fazer música. Baixei e nunca mais parei."

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Antes de se consolidar nas picked-ups e softwares de produção, Zerb explorou diferentes vertentes e aprendeu a tocar múltiplos instrumentos, passando pelo violão, guitarra e bateria. A virada de chave no mercado profissional ocorreu entre o fim de 2014 e o início de 2015, quando entrou em contato com o DJ Vintage Culture e lançou um remix que conquistou pistas pelo país.

"Mandei uma mensagem para a página dele no Facebook da época: ‘Oi, tudo bem? Estou fazendo umas músicas’. Ele já tinha tocado uma música minha, respondeu na hora e a gente fez o remix de Fade. Estourou muito no Brasil, foi uma das primeiras que estava rodando o país inteiro. Foi um momento que virou a chave para mim e que mudou completamente a minha vida. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, pensando em faculdade, e comecei a viajar o Brasil inteiro tocando com 17 anos”, relembra Zerb.

Entre obstáculos e esperança

O início precoce trouxe desafios operacionais e de maturidade em um período em que o mercado nacional para DJs ainda se estruturava. Para o produtor, o aprendizado ocorreu de forma direta na rotina de viagens e apresentações solitárias pelo país. "Acho que foi dentro de um momento que começou a crescer. Eu vi muito crescer. Ao mesmo tempo, muito novo, aprendendo sobre a vida, tinha 17 anos, viajando o Brasil sozinho na maioria das vezes para tocar em festa. Foi muito aprendizado de vida, tanto pessoal quanto de negócio e trabalho."

A busca por projeção internacional, no entanto, enfrentou obstáculos com a chegada da pandemia, em 2020. Com a interrupção de eventos, Zerb precisou diversificar suas atividades profissionais, atuando no mercado de design gráfico até que o sucesso global de uma nova produção, em 2023, o fizesse voltar com planos e sonhos adormecidos. "Queria ter uma carreira internacional, como brasileiro, é sempre difícil, porque estamos isolados do resto do mundo. O Brasil é muito grande, você consegue criar uma carreira de vida inteira só aqui”, destaca.

Analisando a capacidade de artistas eletrônicos brasileiros de realizarem turnês internacionais, mesmo mantendo bases regionais de seguidores, o produtor destaca características próprias do gênero, como a ausência de barreiras linguísticas e a flexibilidade logística de apresentações solo. "A música eletrônica é bem universal, não tem tanta barreira linguística porque pode ser 100% instrumental ou em inglês, então é mais fácil gerar conexão com o mundo. Ao mesmo tempo, é muito fácil para o DJ viajar sozinho, não é tão caro para um contratante comparado a uma banda. O Brasil é muito diversificado culturalmente, e ter sido exposto a tudo isso cria um negócio único que não tem no resto do mundo. Por isso os olhos do mundo estão muito nos DJs brasileiros”, ressalta Zerb.

Avaliando o próprio repertório, Zerb define suas composições como uma representação direta de sua trajetória pessoal e técnica no mercado musical. “Vejo a minha música como algo muito pessoal. Se você pega para escutar minhas músicas, desde lá de trás até agora, claramente consegue ver uma evolução pessoal e como artista”, completa. Ele, que tem trabalhado com nomes tão importantes, como Coldplay, Snoop Dogg e Swae Lee, divulga o recente trabalho em colaboração com o Khalid. A faixa Faded eyes, divulgada na última semana, é a síntese clara do momento vivido por Zerb até aqui: criatividade e arte, andando de mãos juntas. Assim, ele tem conquistado espaço no cenário internacional e feito amigos de profissão valiosos.

 

Saiba Mais

  • Zerb ao lado de Whiz Khalifa e Ty Dolla Sign
    Zerb ao lado de Whiz Khalifa e Ty Dolla Sign Foto: Reprodução/ Instagram (@zerb)
  • Recentemente, o produtor lançou uma faixa em colaboração com o DJ Khalid
    Recentemente, o produtor lançou uma faixa em colaboração com o DJ Khalid Foto: Reprodução/ Instagram (@zerb)
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 18/08/2026 19:16
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