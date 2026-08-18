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BRASIL NO VMA

Anitta é indicada ao VMA 2026 por música em parceria com Shakira

Brasileira concorre na categoria de Melhor Música Latina com o hit bilíngue gravado em parceria com a colombiana Shakira

A faixa indicada ao VMA 2026 faz parte de Equilibrivm II, álbum mais recente lançado por Anitta em julho deste ano. - (crédito: Reprodução/Instagram)
A faixa indicada ao VMA 2026 faz parte de Equilibrivm II, álbum mais recente lançado por Anitta em julho deste ano. - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora brasileira Anitta foi indicada ao Video Music Awards (VMA) 2026, uma das principais premiações da indústria musical nos Estados Unidos. A artista concorre na categoria de Melhor Música Latina com Choka Choka, faixa gravada em parceria com a colombiana Shakira.

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A canção aparece entre os trabalhos selecionados ao lado de Dai Dai, também de Shakira, desta vez em colaboração com Burna Boy. 

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Completam a lista de indicados da categoria:

  • Bad Bunny, com NUEVAYoL;
  • Fuerza Regida, por TU SANCHO;
  • Karol G, com Papasito;
  • Rosalía e Yahritza Y Su Esencia, por La Perla;
  • Ryan Castro, Kapo & Gangsta, com LA VILLA.

Choka Choka alterna português e espanhol e apresenta uma narrativa centrada na autonomia feminina. Na faixa, Anitta e Shakira interpretam uma mulher que rejeita padrões impostos, reconhece a própria força e decide expressá-la por meio do corpo, da voz e da espiritualidade.

A música integra Equilibrivm II, álbum mais recente de Anitta, lançado pela cantora em julho deste ano.

O VMA 2026 ocorre no dia 27 de setembro de 2026, um domingo, a partir das 20h30 (horário de Brasília). A cerimônia será transmitida ao vivo do Peacock Theater, em Los Angeles

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/08/2026 14:52
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