Anitta é indicada ao VMA 2026 por música em parceria com Shakira

A cantora brasileira Anitta foi indicada ao Video Music Awards (VMA) 2026, uma das principais premiações da indústria musical nos Estados Unidos. A artista concorre na categoria de Melhor Música Latina com Choka Choka, faixa gravada em parceria com a colombiana Shakira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A canção aparece entre os trabalhos selecionados ao lado de Dai Dai, também de Shakira, desta vez em colaboração com Burna Boy.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Completam a lista de indicados da categoria:
- Bad Bunny, com NUEVAYoL;
- Fuerza Regida, por TU SANCHO;
- Karol G, com Papasito;
- Rosalía e Yahritza Y Su Esencia, por La Perla;
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta, com LA VILLA.
Choka Choka alterna português e espanhol e apresenta uma narrativa centrada na autonomia feminina. Na faixa, Anitta e Shakira interpretam uma mulher que rejeita padrões impostos, reconhece a própria força e decide expressá-la por meio do corpo, da voz e da espiritualidade.
A música integra Equilibrivm II, álbum mais recente de Anitta, lançado pela cantora em julho deste ano.
O VMA 2026 ocorre no dia 27 de setembro de 2026, um domingo, a partir das 20h30 (horário de Brasília). A cerimônia será transmitida ao vivo do Peacock Theater, em Los Angeles