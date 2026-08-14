Anitta amplia alcance internacional com o álbum EQUILIBRIVM

A nova era de Anitta ganhou dimensão global. Dados do Spotify mostram que o álbum EQUILIBRIVM foi ouvido em 182 países e levou quase 10 milhões de pessoas a escutar a cantora pela primeira vez na plataforma. O alcance também revela uma renovação da audiência: 51,7% dos ouvintes do projeto têm entre 18 e 29 anos.

O movimento internacional da artista, no entanto, chama atenção por uma rota que vai além dos mercados tradicionalmente associados à carreira de Anitta. Países de língua portuguesa aparecem com destaque entre os territórios que mais ampliaram sua participação na audiência da cantora. Portugal está entre os cinco países que mais ouviram EQUILIBRIVM fora do Brasil, ao lado de Estados Unidos, México, Espanha e Argentina.

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A diferença fica ainda mais evidente quando os dados da nova era são comparados ao histórico da artista. Em Cabo Verde, a participação na audiência de EQUILIBRIVM foi 7,7 vezes maior do que a registrada no histórico de Anitta. Em Portugal, o índice chegou a 5,7 vezes; em Moçambique, a 4,5 vezes; e, em Angola, a três vezes.

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A aproximação com esses territórios ocorre paralelamente à permanência da América Latina como um dos principais mercados da cantora. México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru lideram os streams de EQUILIBRIVM na região fora do Brasil. Entre as faixas, Choka Choka, colaboração com Shakira, se tornou o maior destaque internacional do projeto, liderando os streams fora do país.

Os números também indicam que o público se interessou pelo projeto para além de faixas isoladas. Nos cinco primeiros dias de EQUILIBRIVM II, 31% dos ouvintes escutaram 11 músicas ou mais do trabalho. Além disso, 32% das pessoas que ouviram o segundo capítulo durante o lançamento também passaram pelo primeiro EQUILIBRIVM, indicando uma circulação entre as diferentes partes da era.

A presença do projeto no cotidiano dos fãs aparece ainda nas playlists. Mais de 800 mil listas criadas por usuários do Spotify já incluem pelo menos uma música da era. O comportamento de consumo também tem um horário predominante: cerca de 65% das reproduções acontecem entre 6h e 17h, com pico às 11h.

Clique aqui para escutar o álbum na íntegra.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel