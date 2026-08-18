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Rock in Rio 2026 revela horários dos shows; veja programação completa

Com grandes nomes internacionais e brasileiros, o evento libera a agenda completa das apresentações para setembro

Ingressos para os shows de Calvin Harris e Maroon 5 já estão esgotados para esta edição do festival - (crédito: Divulgação / Rock In Rio)
Ingressos para os shows de Calvin Harris e Maroon 5 já estão esgotados para esta edição do festival - (crédito: Divulgação / Rock In Rio)

A organização do Rock in Rio divulgou na segunda-feira (17/8) a grade horária da edição de 2026. O festival será realizado no Rio de Janeiro em sete datas: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, com atrações distribuídas pelos diferentes espaços da Cidade do Rock.

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Os horários de cada apresentação já podem ser consultados no aplicativo oficial do evento. A plataforma também terá uma ferramenta para que o público monte seu próprio itinerário e compartilhe a programação escolhida diretamente nos Stories do Instagram.

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A edição terá uma programação que reúne artistas de diferentes gerações e estilos. Entre as principais atrações internacionais estão Avenged Sevenfold, Calvin Harris, Demi Lovato, Elton John, Foo Fighters, J Balvin, Halsey, Maroon 5, Stray Kids e Twenty One Pilots.

O festival também terá nomes brasileiros como Belo, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Joelma, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Péricles e Xamã. 

A organização havia anunciado, no fim de julho, uma nova oportunidade de compra de ingressos para os sete dias do evento. Algumas datas, entretanto, já não têm mais entradas disponíveis: os ingressos para os shows de Calvin Harris e Maroon 5 estão esgotados.

Confira a programação por data e palco:

4 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 - Foo Fighters
  • 21h20 - Rise Against
  • 19h00 - The Hives
  • 16h40 - Nova Twins

Palco Sunset

  • 22h45 - Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
  • 20h10 - Hot Milk
  • 17h50 - Detonautas convidam Biquini
  • 15h30 - Di Ferrero

New Dance Order

  • 01h30 - Steve Angello
  • 00h00 - Giu x Carola
  • 22h30 - Atkö
  • 21h05 - Cat Dealers

Espaço Favela

  • 19h10 - Rodrigo do CN
  • 16h50 - Hitmaker
  • 15h00 - GBZ7N

Palco Supernova

  • 20h10 - Diogo Defante
  • 18h00 - Venere Vai Venus
  • 16h00 - Rock in Gil com Larissa Luz
  • 14h30 - Chady

Palco Global Village

  • 19h10 - Paulinho Moska
  • 16h50 - Leela
  • 15h00 - Giovana Moraes

5 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 - Avenged Sevenfold
  • 21h20 - Bring Me The Horizon
  • 19h00 - MGK
  • 16h40 - Sepultura

Palco Sunset

  • 22h50 - Bad Omens
  • 20h10 - Poppy
  • 17h50 - Black Pantera convida Nervosa
  • 15h30 - Malvada convida Day Limns

New Dance Order

  • 01h30 - James Hype
  • 00h00 - Volkoder
  • 22h30 - Camina Jun x Eli Iwasa
  • 21h05 - Victor Lou

Espaço Favela

  • 19h10 - Major RD
  • 16h50 - Canto Cego
  • 15h00 - Quantum

Palco Supernova

  • 20h10 - Supercombo
  • 18h00 - Lvcas
  • 16h00 - Mc Taya
  • 14h30 - Zerobadass

Palco Global Village

  • 19h10 - Korzus
  • 16h50 - Noturnall + Russell Allen
  • 15h00 - Rhegia

6 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 - Calvin Harris
  • 21h20 - Black Eyed Peas
  • 19h00 - Nelly
  • 16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães

Palco Sunset

  • 22h45 - Ne-Yo
  • 20h10 - Jota Quest toca Tim Maia
  • 17h50 - BaianaSystem
  • 15h30 - Calema

New Dance Order

  • 01h40 - Meduza
  • 00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • 22h30 - Liu
  • 21h05 - Sofi Tukker

Espaço Favela

  • 19h10 - Xamã
  • 16h50 - Rael
  • 15h00 - Budah

Palco Supernova

  • 20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50"
  • 18h00 - Matanza Ritual
  • 16h00 - Bayside Kings
  • 14h30 - O Escritório

Palco Global Village

  • 19h10 - Mohamed Ramadan
  • 16h50 - Mãeana
  • 15h00 - Bento Gil convida Flor Gil

7 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 - Elton John
  • 21h20 - Gilberto Gil
  • 19h00 - Jon Batiste
  • 16h40 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

  • 22h45 - Laufey
  • 20h10 - Péricles canta Motown
  • 17h50 - Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • 15h30 - Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

  • 01h30 - Fatboy Slim
  • 00h00 - Aline Rocha
  • 22h30 - Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • 21h05 - Max Styler

Espaço Favela

  • 19h10 - Belo
  • 16h50 - Mart'nália
  • 15h00 - Tiee

Palco Supernova

  • 20h10 - Alee
  • 18h00 - Zeca Veloso
  • 16h00 - Melly
  • 14h30 - Maui

Palco Global Village

  • 19h10 - João Bosco
  • 16h50 - Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • 15h00 - Wanda Sá

11 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 - Stray Kids
  • 21h20 - Alok - Keep Art Human
  • 19h00 - Hwasa
  • 16h40 - Nexz

Palco Sunset

  • 22h45 - Jamiroquai
  • 20h10 - PJ Morton
  • 17h50 - Os Garotin convidam Duquesa
  • 15h30 - Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

  • 01h00 - Neelix & Vegas
  • 00h00 - Omiki
  • 22h00 - Departamento
  • 21h05 - Anna

Espaço Favela

  • 19h10 - MC Cabelinho convida TZ da Coronel
  • 16h50 - Puterrier & MC Carol
  • 15h00 - Caio Luccas

Palco Supernova

  • 20h10 - NandaTsunami
  • 18h00 - Ananda
  • 16h00 - Isa Buzzi
  • 14h30 - Muse Maya

Palco Global Village

  • 19h10 - Soulidifield
  • 16h50 - Rio Bronx
  • 15h00 - Lambateria com Félix Robatto

12 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 - Maroon 5
  • 21h20 - Demi Lovato
  • 19h00 - J Balvin
  • 16h40 - Pedro Sampaio

Palco Sunset

  • 22h45 - Mumford & Sons
  • 20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
  • 17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • 15h30 - Criolo, Amaro & Dino

New Dance Order

  • 01h30 - Alok Pres. Rave The World
  • 00h00 - Alok & Family - Ekanta & Swarup
  • 23h00 - Gabe
  • 22h00 - Adam Sellouk
  • 21h05 - Bhaskar

Espaço Favela

  • 19h10 - Timbalada
  • 16h50 - Priscila Senna
  • 15h00 - Soul de Brasileiro

Palco Supernova

  • 20h10 - Delacruz
  • 18h00 - Milo J
  • 16h00 - Yago Oproprio
  • 14h30 - Celo Dut

Palco Global Village

  • 19h10 - Mestrinho
  • 16h50 - Hamilton de Holanda
  • 15h00 - Badi Assad

13 de setembro

Palco Mundo

  • 00h05 - Twenty One Pilots
  • 21h35 - Halsey
  • 19h10 - Lola Young
  • 17h00 - Ivete Sangalo

Palco Sunset

  • 22h50 - Zara Larsson
  • 20h20 - Marina Sena convida Céu
  • 18h05 - Joelma convida Viviane Batidão
  • 15h50 - Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

  • 01h30 - John Summit
  • 00h00 - Roddy Lima
  • 22h30 - Illusionize
  • 21h05 - Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

  • 19h10 - Dennis
  • 16h50 - Suel
  • 15h00 - Marvvila

Palco Supernova

  • 20h10 - Lourena
  • 18h00 - Sant
  • 16h00 - Bruna Black
  • 14h30 - Ar Baby

Palco Global Village

  • 19h10 - Haley Smalls
  • 16h50 - Lucy Alves
  • 15h00 - Kynnie

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/08/2026 16:25
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