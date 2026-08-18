Rock in Rio 2026 revela horários dos shows; veja programação completa

A organização do Rock in Rio divulgou na segunda-feira (17/8) a grade horária da edição de 2026. O festival será realizado no Rio de Janeiro em sete datas: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, com atrações distribuídas pelos diferentes espaços da Cidade do Rock.
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Os horários de cada apresentação já podem ser consultados no aplicativo oficial do evento. A plataforma também terá uma ferramenta para que o público monte seu próprio itinerário e compartilhe a programação escolhida diretamente nos Stories do Instagram.
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A edição terá uma programação que reúne artistas de diferentes gerações e estilos. Entre as principais atrações internacionais estão Avenged Sevenfold, Calvin Harris, Demi Lovato, Elton John, Foo Fighters, J Balvin, Halsey, Maroon 5, Stray Kids e Twenty One Pilots.
O festival também terá nomes brasileiros como Belo, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Joelma, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Péricles e Xamã.
A organização havia anunciado, no fim de julho, uma nova oportunidade de compra de ingressos para os sete dias do evento. Algumas datas, entretanto, já não têm mais entradas disponíveis: os ingressos para os shows de Calvin Harris e Maroon 5 estão esgotados.
Confira a programação por data e palco:
4 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 - Foo Fighters
- 21h20 - Rise Against
- 19h00 - The Hives
- 16h40 - Nova Twins
Palco Sunset
- 22h45 - Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
- 20h10 - Hot Milk
- 17h50 - Detonautas convidam Biquini
- 15h30 - Di Ferrero
New Dance Order
- 01h30 - Steve Angello
- 00h00 - Giu x Carola
- 22h30 - Atkö
- 21h05 - Cat Dealers
Espaço Favela
- 19h10 - Rodrigo do CN
- 16h50 - Hitmaker
- 15h00 - GBZ7N
Palco Supernova
- 20h10 - Diogo Defante
- 18h00 - Venere Vai Venus
- 16h00 - Rock in Gil com Larissa Luz
- 14h30 - Chady
Palco Global Village
- 19h10 - Paulinho Moska
- 16h50 - Leela
- 15h00 - Giovana Moraes
5 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 - Avenged Sevenfold
- 21h20 - Bring Me The Horizon
- 19h00 - MGK
- 16h40 - Sepultura
Palco Sunset
- 22h50 - Bad Omens
- 20h10 - Poppy
- 17h50 - Black Pantera convida Nervosa
- 15h30 - Malvada convida Day Limns
New Dance Order
- 01h30 - James Hype
- 00h00 - Volkoder
- 22h30 - Camina Jun x Eli Iwasa
- 21h05 - Victor Lou
Espaço Favela
- 19h10 - Major RD
- 16h50 - Canto Cego
- 15h00 - Quantum
Palco Supernova
- 20h10 - Supercombo
- 18h00 - Lvcas
- 16h00 - Mc Taya
- 14h30 - Zerobadass
Palco Global Village
- 19h10 - Korzus
- 16h50 - Noturnall + Russell Allen
- 15h00 - Rhegia
6 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 - Calvin Harris
- 21h20 - Black Eyed Peas
- 19h00 - Nelly
- 16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
Palco Sunset
- 22h45 - Ne-Yo
- 20h10 - Jota Quest toca Tim Maia
- 17h50 - BaianaSystem
- 15h30 - Calema
New Dance Order
- 01h40 - Meduza
- 00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot
- 22h30 - Liu
- 21h05 - Sofi Tukker
Espaço Favela
- 19h10 - Xamã
- 16h50 - Rael
- 15h00 - Budah
Palco Supernova
- 20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50"
- 18h00 - Matanza Ritual
- 16h00 - Bayside Kings
- 14h30 - O Escritório
Palco Global Village
- 19h10 - Mohamed Ramadan
- 16h50 - Mãeana
- 15h00 - Bento Gil convida Flor Gil
7 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 - Elton John
- 21h20 - Gilberto Gil
- 19h00 - Jon Batiste
- 16h40 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
- 22h45 - Laufey
- 20h10 - Péricles canta Motown
- 17h50 - Roupa Nova convida Guilherme Arantes
- 15h30 - Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order
- 01h30 - Fatboy Slim
- 00h00 - Aline Rocha
- 22h30 - Leo Janeiro & Simo Not Simon
- 21h05 - Max Styler
Espaço Favela
- 19h10 - Belo
- 16h50 - Mart'nália
- 15h00 - Tiee
Palco Supernova
- 20h10 - Alee
- 18h00 - Zeca Veloso
- 16h00 - Melly
- 14h30 - Maui
Palco Global Village
- 19h10 - João Bosco
- 16h50 - Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
- 15h00 - Wanda Sá
11 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 - Stray Kids
- 21h20 - Alok - Keep Art Human
- 19h00 - Hwasa
- 16h40 - Nexz
Palco Sunset
- 22h45 - Jamiroquai
- 20h10 - PJ Morton
- 17h50 - Os Garotin convidam Duquesa
- 15h30 - Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara
New Dance Order
- 01h00 - Neelix & Vegas
- 00h00 - Omiki
- 22h00 - Departamento
- 21h05 - Anna
Espaço Favela
- 19h10 - MC Cabelinho convida TZ da Coronel
- 16h50 - Puterrier & MC Carol
- 15h00 - Caio Luccas
Palco Supernova
- 20h10 - NandaTsunami
- 18h00 - Ananda
- 16h00 - Isa Buzzi
- 14h30 - Muse Maya
Palco Global Village
- 19h10 - Soulidifield
- 16h50 - Rio Bronx
- 15h00 - Lambateria com Félix Robatto
12 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 - Maroon 5
- 21h20 - Demi Lovato
- 19h00 - J Balvin
- 16h40 - Pedro Sampaio
Palco Sunset
- 22h45 - Mumford & Sons
- 20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
- 17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
- 15h30 - Criolo, Amaro & Dino
New Dance Order
- 01h30 - Alok Pres. Rave The World
- 00h00 - Alok & Family - Ekanta & Swarup
- 23h00 - Gabe
- 22h00 - Adam Sellouk
- 21h05 - Bhaskar
Espaço Favela
- 19h10 - Timbalada
- 16h50 - Priscila Senna
- 15h00 - Soul de Brasileiro
Palco Supernova
- 20h10 - Delacruz
- 18h00 - Milo J
- 16h00 - Yago Oproprio
- 14h30 - Celo Dut
Palco Global Village
- 19h10 - Mestrinho
- 16h50 - Hamilton de Holanda
- 15h00 - Badi Assad
13 de setembro
Palco Mundo
- 00h05 - Twenty One Pilots
- 21h35 - Halsey
- 19h10 - Lola Young
- 17h00 - Ivete Sangalo
Palco Sunset
- 22h50 - Zara Larsson
- 20h20 - Marina Sena convida Céu
- 18h05 - Joelma convida Viviane Batidão
- 15h50 - Carol Biazin convida Joyce Alane
New Dance Order
- 01h30 - John Summit
- 00h00 - Roddy Lima
- 22h30 - Illusionize
- 21h05 - Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka
Espaço Favela
- 19h10 - Dennis
- 16h50 - Suel
- 15h00 - Marvvila
Palco Supernova
- 20h10 - Lourena
- 18h00 - Sant
- 16h00 - Bruna Black
- 14h30 - Ar Baby
Palco Global Village
- 19h10 - Haley Smalls
- 16h50 - Lucy Alves
- 15h00 - Kynnie
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