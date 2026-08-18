Rock in Rio 2026 revela horários dos shows; veja programação completa

Ingressos para os shows de Calvin Harris e Maroon 5 já estão esgotados para esta edição do festival - (crédito: Divulgação / Rock In Rio)

A organização do Rock in Rio divulgou na segunda-feira (17/8) a grade horária da edição de 2026. O festival será realizado no Rio de Janeiro em sete datas: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, com atrações distribuídas pelos diferentes espaços da Cidade do Rock.



Os horários de cada apresentação já podem ser consultados no aplicativo oficial do evento. A plataforma também terá uma ferramenta para que o público monte seu próprio itinerário e compartilhe a programação escolhida diretamente nos Stories do Instagram.

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A edição terá uma programação que reúne artistas de diferentes gerações e estilos. Entre as principais atrações internacionais estão Avenged Sevenfold, Calvin Harris, Demi Lovato, Elton John, Foo Fighters, J Balvin, Halsey, Maroon 5, Stray Kids e Twenty One Pilots.

O festival também terá nomes brasileiros como Belo, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Joelma, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Péricles e Xamã.

A organização havia anunciado, no fim de julho, uma nova oportunidade de compra de ingressos para os sete dias do evento. Algumas datas, entretanto, já não têm mais entradas disponíveis: os ingressos para os shows de Calvin Harris e Maroon 5 estão esgotados.

Confira a programação por data e palco:

4 de setembro

Palco Mundo

00h05 - Foo Fighters

21h20 - Rise Against

19h00 - The Hives

16h40 - Nova Twins

Palco Sunset

22h45 - Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

20h10 - Hot Milk

17h50 - Detonautas convidam Biquini

15h30 - Di Ferrero

New Dance Order

01h30 - Steve Angello

00h00 - Giu x Carola

22h30 - Atkö

21h05 - Cat Dealers

Espaço Favela

19h10 - Rodrigo do CN

16h50 - Hitmaker

15h00 - GBZ7N

Palco Supernova

20h10 - Diogo Defante

18h00 - Venere Vai Venus

16h00 - Rock in Gil com Larissa Luz

14h30 - Chady

Palco Global Village

19h10 - Paulinho Moska

16h50 - Leela

15h00 - Giovana Moraes

5 de setembro

Palco Mundo

00h05 - Avenged Sevenfold

21h20 - Bring Me The Horizon

19h00 - MGK

16h40 - Sepultura

Palco Sunset

22h50 - Bad Omens

20h10 - Poppy

17h50 - Black Pantera convida Nervosa

15h30 - Malvada convida Day Limns

New Dance Order

01h30 - James Hype

00h00 - Volkoder

22h30 - Camina Jun x Eli Iwasa

21h05 - Victor Lou

Espaço Favela

19h10 - Major RD

16h50 - Canto Cego

15h00 - Quantum

Palco Supernova

20h10 - Supercombo

18h00 - Lvcas

16h00 - Mc Taya

14h30 - Zerobadass

Palco Global Village

19h10 - Korzus

16h50 - Noturnall + Russell Allen

15h00 - Rhegia

6 de setembro

Palco Mundo

00h05 - Calvin Harris

21h20 - Black Eyed Peas

19h00 - Nelly

16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães

Palco Sunset

22h45 - Ne-Yo

20h10 - Jota Quest toca Tim Maia

17h50 - BaianaSystem

15h30 - Calema

New Dance Order

01h40 - Meduza

00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot

22h30 - Liu

21h05 - Sofi Tukker

Espaço Favela

19h10 - Xamã

16h50 - Rael

15h00 - Budah

Palco Supernova

20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50"

18h00 - Matanza Ritual

16h00 - Bayside Kings

14h30 - O Escritório

Palco Global Village

19h10 - Mohamed Ramadan

16h50 - Mãeana

15h00 - Bento Gil convida Flor Gil

7 de setembro

Palco Mundo

00h05 - Elton John

21h20 - Gilberto Gil

19h00 - Jon Batiste

16h40 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

22h45 - Laufey

20h10 - Péricles canta Motown

17h50 - Roupa Nova convida Guilherme Arantes

15h30 - Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

01h30 - Fatboy Slim

00h00 - Aline Rocha

22h30 - Leo Janeiro & Simo Not Simon

21h05 - Max Styler

Espaço Favela

19h10 - Belo

16h50 - Mart'nália

15h00 - Tiee

Palco Supernova

20h10 - Alee

18h00 - Zeca Veloso

16h00 - Melly

14h30 - Maui

Palco Global Village

19h10 - João Bosco

16h50 - Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

15h00 - Wanda Sá

11 de setembro

Palco Mundo

00h05 - Stray Kids

21h20 - Alok - Keep Art Human

19h00 - Hwasa

16h40 - Nexz

Palco Sunset

22h45 - Jamiroquai

20h10 - PJ Morton

17h50 - Os Garotin convidam Duquesa

15h30 - Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

01h00 - Neelix & Vegas

00h00 - Omiki

22h00 - Departamento

21h05 - Anna

Espaço Favela

19h10 - MC Cabelinho convida TZ da Coronel

16h50 - Puterrier & MC Carol

15h00 - Caio Luccas

Palco Supernova

20h10 - NandaTsunami

18h00 - Ananda

16h00 - Isa Buzzi

14h30 - Muse Maya

Palco Global Village

19h10 - Soulidifield

16h50 - Rio Bronx

15h00 - Lambateria com Félix Robatto

12 de setembro

Palco Mundo

00h05 - Maroon 5

21h20 - Demi Lovato

19h00 - J Balvin

16h40 - Pedro Sampaio

Palco Sunset

22h45 - Mumford & Sons

20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira

17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

15h30 - Criolo, Amaro & Dino

New Dance Order

01h30 - Alok Pres. Rave The World

00h00 - Alok & Family - Ekanta & Swarup

23h00 - Gabe

22h00 - Adam Sellouk

21h05 - Bhaskar

Espaço Favela

19h10 - Timbalada

16h50 - Priscila Senna

15h00 - Soul de Brasileiro

Palco Supernova

20h10 - Delacruz

18h00 - Milo J

16h00 - Yago Oproprio

14h30 - Celo Dut

Palco Global Village

19h10 - Mestrinho

16h50 - Hamilton de Holanda

15h00 - Badi Assad

13 de setembro

Palco Mundo

00h05 - Twenty One Pilots

21h35 - Halsey

19h10 - Lola Young

17h00 - Ivete Sangalo

Palco Sunset

22h50 - Zara Larsson

20h20 - Marina Sena convida Céu

18h05 - Joelma convida Viviane Batidão

15h50 - Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

01h30 - John Summit

00h00 - Roddy Lima

22h30 - Illusionize

21h05 - Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

19h10 - Dennis

16h50 - Suel

15h00 - Marvvila

Palco Supernova

20h10 - Lourena

18h00 - Sant

16h00 - Bruna Black

14h30 - Ar Baby

Palco Global Village