PlayStation reformula Horizon Hunters Gathering após críticas de jogadores

Horizon Hunters Gathering foi anunciado em fevereiro prometendo um jogo como serviço multiplayer ambientado no universo de máquinas animalescas da franquia da Guerrilla. Contudo, o título foi completamente reiniciado pela PlayStation após o feedback negativo. A empresa decidiu revisar por completo o título e remover os aspectos de jogo por serviço.
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A informação é do jornalista Jason Scheirer da Bloomberg, que afirmou que a Guerrilla Games está trabalhando nessa nova versão desde junho e que a situação aconteceu após um teste fechado em que a recepção não foi como o esperado. A empresa não foi autorizada a falar em público sobre o ocorrido e foi incumbida de remover todos os componentes de jogo por serviço do título, o que Scheirer aponta que será: “Um multiplayer cooperativo tradicional com história e um escopo menor”.
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Apesar da decisão brusca, a Sony pelo menos não resolveu cancelar o projeto assim como fez com várias outras franquias do catálogo que acabaram não indo para frente. Entre eles estão The Last of Us, Homem-Aranha, God of War, Twisted Metal e diversos projetos que seriam jogos por serviço acabam cancelados. A empresa chegou a anunciar que teria 12 projetos do gênero em desenvolvimento, incluindo o falecido Concord, que foi um dos sustos que a PlayStation teve que levar para entender a resposta dos fãs sobre títulos de serviço.
Horizon Hunters Gathering ainda não tem uma data de lançamento confirmada, mas vai chegar para o PlayStation 5 e PC.
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