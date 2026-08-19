PlayStation reformula Horizon Hunters Gathering após críticas de jogadores

Inicialmente o título seria um multiplayer com serviço e agora será reformulado para algo sem os aspectos de jogos por serviço. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

Horizon Hunters Gathering foi anunciado em fevereiro prometendo um jogo como serviço multiplayer ambientado no universo de máquinas animalescas da franquia da Guerrilla. Contudo, o título foi completamente reiniciado pela PlayStation após o feedback negativo. A empresa decidiu revisar por completo o título e remover os aspectos de jogo por serviço.

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A informação é do jornalista Jason Scheirer da Bloomberg, que afirmou que a Guerrilla Games está trabalhando nessa nova versão desde junho e que a situação aconteceu após um teste fechado em que a recepção não foi como o esperado. A empresa não foi autorizada a falar em público sobre o ocorrido e foi incumbida de remover todos os componentes de jogo por serviço do título, o que Scheirer aponta que será: “Um multiplayer cooperativo tradicional com história e um escopo menor”.

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Apesar da decisão brusca, a Sony pelo menos não resolveu cancelar o projeto assim como fez com várias outras franquias do catálogo que acabaram não indo para frente. Entre eles estão The Last of Us, Homem-Aranha, God of War, Twisted Metal e diversos projetos que seriam jogos por serviço acabam cancelados. A empresa chegou a anunciar que teria 12 projetos do gênero em desenvolvimento, incluindo o falecido Concord, que foi um dos sustos que a PlayStation teve que levar para entender a resposta dos fãs sobre títulos de serviço.

Horizon Hunters Gathering ainda não tem uma data de lançamento confirmada, mas vai chegar para o PlayStation 5 e PC.