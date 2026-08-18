Phantom Blade 0 ganha trailer de jogabilidade com detalhes do universo do jogo

Com referências fortes da cultura pop e do cinema, Phatom Blade 0 traz um combate recheado para os fãs de ação. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

Phantom Blade 0 recebeu uma apresentação especial na segunda-feira (17/8) com um State of Play exclusivo dedicado a mostrar mais detalhes do título. O primeiro jogo da S-Game vai misturar vários elementos da cultura chinesa, utilizando a parte mitológica como plano de fundo do combate focado em ação no melhor estilo Wire-Fu dos filmes chineses.

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A apresentação trouxe o ator de Herói e Ip Man, Donnie Yen, que foi o consultor criativo para os movimentos de luta do projeto, além disso, o ator também será o mestre e pai do protagonista, Mó Yuan. Phantom Blade 0 conta a história de Soul, que foi enganado e acaba sendo morto pelo irmão de criação, Zuoshang. Contudo, ele é revivido pelo misterioso Escultor de Carne e tem uma condição mortal, apenas 66 dias de vida. Assim, o jogador entra na missão de vingança e tentar a todo custo manter Soul vivo.

O título não será um jogo de mundo aberto, porém umas das partes ressaltadas na prévia é de que a história não será linear e que cada escolha vai importar para a trajetória que o jogador vai seguir. O universo do jogo é descrito como um Kungfupunk, onde as artes marciais e as espadas estão lado a lado com o mundo mecânico e a vapor do Steampunk.

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O principal chamariz do jogo é o combate. O material prometeu mais de 55 tipos diferentes de armas para o jogador utilizar, com 30 sendo estilos principais e 25 sendo secundárias. E os estilos são importantes para o combate. O exemplo dado é que uma espada comum não pode atingir um escudo gigante, logo uma arma com mais impacto em um inimigo do gênero será mais eficiente. Cada arma vai permitir um estilo diferente de jogabilidade, podendo receber upgrades para melhoras em combate.

Para aqueles que acreditaram que o jogo seguiria uma cartilha de Soulslike, Phantom Blade 0 vai ter a possibilidade de escolher a dificuldade, optando tanto por um modo mais cinemático para jogadores menos habilidosos, quanto para uma dificuldade em que os inimigos vão se adaptar ao estilo de luta do jogador. Além, claro, de um modo chamado de 66 dias, no qual o jogador vai lidar com os inimigos na dificuldade mais alta, e a cada morte um dia é retirado da vida de Soul. Quando zerado, o jogador recebe morte permanente e tem que reiniciar a campanha.

Phantom Blade 0 chega em 29 de outubro deste ano exclusivamente para o PlayStation 5.