Grande Rio cogita Anitta para rainha de bateria no lugar de Virginia

Anitta já desfilou como destaque da Portela, e três anos depois, em 2016, voltou como musa da Mocidade, sua escola do coração. - (crédito: Facebook/Reprodução)

Após a saída de Virginia Fonseca, a Grande Rio cogita os nomes para o posto de rainha de bateria. Segundo informações do Extra, a escola teria convidado Anitta para assumir o cargo no carnaval de 2027, que aceitou, e será formalmente anunciada no próximo sábado, dia 22.

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Virginia permaneceu apenas um ano como rainha de bateria e recebeu duras críticas ao longo do período, anunciado sua saída no dia 12 de agosto. Com a saída, a Grande Rio teria pedido pela volta de Paolla Oliveira, que foi rainha de bateria da escola por sete carnavais, mas a atriz teria recusado.

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Anitta também não é novata na Avenida Marquês de Sapucaí. Em 2013, a cantora desfilou como destaque da Portela, e três anos depois, em 2016, voltou como musa da Mocidade, sua escola do coração.