Quarteto de saxofonista de Nova York se apresenta no Sextas Musicais

Maria Carolina*—Para a celebração dos 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, o quarteto musical nova-iorquino Laura Dreyer fará uma apresentação nesta sexta-feira (21/8), às 19h, na Casa Thomas Jefferson da 606 Norte. A apresentação é gratuita e aberta ao público e conta com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Casa Thomas Jefferson.
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A iniciativa da instituição de ensino em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos promove uma programação que contém atividades culturais, educacionais e artísticas alinhadas à ação oficial promovida pela Casa Branca para a comemoração do 250º aniversário da Independência norte-americana.
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O show faz parte da grade de atrações do projeto Sexta Musical da Casa Thomas Jefferson que, semanalmente, oferece à comunidade do Distrito Federal apresentações de artistas nacionais e internacionais de forma gratuita. Nesta edição, o quarteto composto por Laura Dreyer (saxofones e flauta), Daniel Baker (piano e teclado), Oswaldo Amorim (contrabaixo) e Sandro Souza (bateria) reúne um repertório com ênfase no jazz, gênero musical norte-americano, e música brasileira.
Serviço
Sextas Musicais - Laura Dreyer Quarteto
Sexta-feira (21/8), às 19h, na Casa Thomas Jefferson (SGAN 606, Asa Norte). Entrada gratuita.
Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel*