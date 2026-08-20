Renato Fino lança livro de poemas inspirado em Jorge Luis Borges

Após mais de uma década de trabalho, o escritor Renato Fino lança O último bisão e o primeiro, o sexto livro. Ele autobrafa a obra, hoje, às 19h, na CLN 408, bloco E, loja 42. Editado pela COCITO, o livro reúne 51 poemas construídos a partir de uma imersão na obra do argentino Jorge Luis Borges.

O processo de construção da obra passou por diferentes versões até chegar na atual, composta por 51 poemas em alusão a uma ideia atribuída a Borges sobre As mil e uma noites, segundo a qual o número um representaria o infinito. O título do livro também é uma referência direta ao verso final de um poema do escritor argentino, O bisão. A ideia de último e primeiro dialoga com uma concepção recorrente na obra borgeana, de que tudo pode ser, em alguma medida, uma coisa só.

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A influência de Borges aparece tanto nos temas quanto na forma dos poemas. Labirintos, espelhos, tigres, batalhas, infinitude, imortalidade e a ideia de que todas as coisas podem ser parte de uma mesma unidade estão entre os assuntos revisitados por Fino. O escritor também procurou reproduzir aspectos da construção poética de Borges, utilizando versos decassílabos, alexandrinos, heptassílabos e redondilhas menores.

"Além de ter essa relação temática com a obra do Borges, tem também essa relação com o metro que ele usava nos poemas", explica. Segundo Fino, a estrutura métrica contribui para a musicalidade característica dos versos do argentino, ainda que o leitor nem sempre perceba o trabalho técnico por trás da composição.

A homenagem se estende ao projeto gráfico. As cores azul-celeste e branco das capas remetem à bandeira da Argentina, país natal de Borges. Já o amarelo e o vermelho fazem referência à bandeira de Genebra, cidade suíça onde o escritor morreu e está enterrado.

Embora Borges seja o eixo central da publicação, o escritor também incorpora referências de outras obras e autores que fazem parte de sua formação como leitor. Dante, Homero, James Joyce e Albert Camus aparecem em diferentes momentos da coletânea, em poemas que partem de obras conhecidas para propor novas perspectivas e interpretações.

Em vez de exigir do leitor o conhecimento prévio de todas essas referências, Fino defende uma leitura aberta ao mistério. Para ele, a poesia deve ser experimentada antes de ser completamente decifrada. "A pessoa tem que se jogar com ingenuidade dentro do livro", afirma. O escritor define essa "ingenuidade" não como falta de conhecimento, mas como uma disposição para entrar no texto sem a necessidade de pesquisar imediatamente cada personagem, batalha ou lugar mencionado. É também dessa forma que ele próprio procura ler Borges.

O lançamento de O último bisão e o primeiro ocorre em agosto, mês do aniversário de nascimento de Borges, e em 2026, ano que marca os 40 anos da morte do escritor argentino.

Lançamento de O último bisão e o primeiro, de Renato Fino

Hoje (20), a partir das 19h, na CLN 408, bloco E, loja 42, Brasília.

*Estagiária sob a supervisãode Severino Francisco