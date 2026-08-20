InícioDiversão e Arte
Artes Cênicas

Inscrições abertas para categoria Destaque Nacional do Prêmio Shell

Interessados podem se inscrever na categoria Destaque Nacional, voltada ao reconhecimento de espetáculos fora do eixo Rio-São Paulo, até 16 de novembro

Inscrições para a categoria Destaque Nacional do Prêmio Shell ficam abertas até 16 de novembro - (crédito: Divulgação)
Inscrições para a categoria Destaque Nacional do Prêmio Shell ficam abertas até 16 de novembro - (crédito: Divulgação)

As inscrições para a categoria Destaque Nacional do Prêmio Shell, voltada ao reconhecimento de espetáculos fora do eixo Rio-São Paulo, estão abertas até 16 de novembro. Os interessados podem submeter projetos por meio de um formulário virtual no site da Shell Brasil. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Para participar, é necessário que o espetáculo tenha sido apresentado publicamente, no mínimo, seis vezes, sendo quatro destas entre o período de 1º de novembro de 2025 e 31 de outubro de 2026. Além disso, a peça deve ser voltada ao público adulto, ter sido concebida para apresentações presenciais e realizada por artistas ou grupos com pelo menos três anos de atuação comprovada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante a inscrição, os candidatos devem preencher o formulário completo com ficha técnica, descrição do espetáculo, objetivos e justificativa artística, histórico da companhia e clipping. Os artistas devem enviar, também, um link do YouTube ou Vimeo da gravação integral da montagem, com resolução mínima Full HD. 

Serviço

Prêmio Shell

Inscrições abertas para a categoria Destaque Nacional até 16 de novembro, por meio de formulário virtual no site da Shell Brasil.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/08/2026 12:52
SIGA
x