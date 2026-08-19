Piselli Brasília recebe Marchesi italiano para almoço com vinhos exclusivos

O proprietário do Castello di Gabiano, Giacomo Cattaneo Adorno, e o restaurateur Juscelino Pereira em encontro no Piselli Brasília - (crédito: JP Rodrigues)

O restaurante Piselli Brasília recebe nesta quinta-feira (20/8), às 13h, o proprietário do histórico Castello di Gabiano, Marchesi Giacomo Cattaneo Adorno. Ele participa de um almoço especial para apresentar os vinhos da propriedade italiana.

Ao lado do restaurateur Juscelino Pereira, o Marquês mostrará aos convidados as novas safras do vinho da casa e outros rótulos do Castello di Gabiano. O encontro celebra a parceria de quase duas décadas entre o restaurante e a tradicional vinícola do Piemonte.

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Em 2021, Giacomo Cattaneo Adorno esteve no Piselli Brasília para uma degustação com convidados ligados à gastronomia, ao vinho e à comunidade italiana na capital. O retorno do produtor reforça essa conexão com produtores de tradição.

A parceria também se estende às unidades do grupo em São Paulo, onde os vinhos do Castello di Gabiano integram a seleção da marca. O encontro será uma oportunidade de conhecer a história, o território e a filosofia de produção da vinícola, apresentados pelo próprio produtor.

Sobre o Piselli

Referência na culinária italiana, o Piselli une tradição e criatividade em um menu que valoriza ingredientes frescos e sazonais. O restaurante tem forte inspiração nas diferentes regiões da Itália e usa técnicas refinadas.

O cardápio inclui massas artesanais, risotos e receitas autorais que equilibram autenticidade e inovação. Com ambiente acolhedor e elegante, a casa se consolidou como um dos destinos mais prestigiados da capital.

A marca possui unidades em pontos estratégicos de São Paulo, Campinas e Brasília. A unidade Piselli Jardins, em São Paulo, integra o "Guia Michelin" desde a estreia do guia no Brasil, em 2015, figurando consistentemente entre os restaurantes recomendados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.