Piselli Brasília recebe Marchesi italiano para almoço com vinhos exclusivos

O restaurante Piselli Brasília recebe nesta quinta-feira (20/8), às 13h, o proprietário do histórico Castello di Gabiano, Marchesi Giacomo Cattaneo Adorno. Ele participa de um almoço especial para apresentar os vinhos da propriedade italiana.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao lado do restaurateur Juscelino Pereira, o Marquês mostrará aos convidados as novas safras do vinho da casa e outros rótulos do Castello di Gabiano. O encontro celebra a parceria de quase duas décadas entre o restaurante e a tradicional vinícola do Piemonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia mais
-
Restaurantes tradicionais fazem parte da identidade cultural de Brasília
-
O paladar em festa: 13º Prêmio Encontro Gastro reconhece destaques de 2026
-
Castro's Park Hotel apresenta a 9ª edição do Wine Weekend
Em 2021, Giacomo Cattaneo Adorno esteve no Piselli Brasília para uma degustação com convidados ligados à gastronomia, ao vinho e à comunidade italiana na capital. O retorno do produtor reforça essa conexão com produtores de tradição.
A parceria também se estende às unidades do grupo em São Paulo, onde os vinhos do Castello di Gabiano integram a seleção da marca. O encontro será uma oportunidade de conhecer a história, o território e a filosofia de produção da vinícola, apresentados pelo próprio produtor.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Entidades criticam seleção da Mostra Brasília, no Festival de Cinema
- Diversão e Arte Ex-apresentadora do Sportv quebra silêncio após demissão da Globo
- Diversão e Arte Pielonefrite: o que é a infecção que já atingiu famosas
- Diversão e Arte Angélica lamenta morte na família e faz despedida emocionante
- Diversão e Arte Dimas lança o single Cinema Tropical com referências sonoras ao Kid Abelha
- Diversão e Arte HEVO84 costura duas décadas de Emo com Beto (Replace), Julies, Aléxia e Yas em nova session
Sobre o Piselli
Referência na culinária italiana, o Piselli une tradição e criatividade em um menu que valoriza ingredientes frescos e sazonais. O restaurante tem forte inspiração nas diferentes regiões da Itália e usa técnicas refinadas.
O cardápio inclui massas artesanais, risotos e receitas autorais que equilibram autenticidade e inovação. Com ambiente acolhedor e elegante, a casa se consolidou como um dos destinos mais prestigiados da capital.
A marca possui unidades em pontos estratégicos de São Paulo, Campinas e Brasília. A unidade Piselli Jardins, em São Paulo, integra o "Guia Michelin" desde a estreia do guia no Brasil, em 2015, figurando consistentemente entre os restaurantes recomendados.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.