Novo reality da RedeTV! promete beijo gay, relações em crise e terapia para casais - (crédito: Observatorio da TV)





A RedeTV! prepara a estreia de Amor em Risco, novo reality show comandado por Babi Xavier para este mês de agosto. A atração terá como foco casais que enfrentam dificuldades na relação e promete colocar conflitos amorosos, convivência e terapia no centro da experiência.

Segundo informações divulgadas pela Contigo!, o programa acompanhará participantes que vivem momentos delicados em seus relacionamentos e terão a oportunidade de buscar ajuda profissional para lidar com os problemas do casal.

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A atração também promete abordar a diversidade. Uma das chamadas exibidas pela emissora mostra um beijo entre dois homens, antecipando momentos de romance e intimidade que devem fazer parte do reality.

A proposta de Amor em Risco é acompanhar de perto a rotina dos casais e os conflitos que podem colocar os relacionamentos em xeque. Com acompanhamento terapêutico, os participantes deverão refletir sobre suas relações e descobrir se ainda existe espaço para reconstruir a vida a dois.

Com Babi Xavier no comando, o reality aposta em histórias reais, conflitos conjugais, emoção e relacionamentos em diferentes fases, buscando conquistar o público com situações que podem gerar identificação e debate.

Amor em Risco chega à programação da RedeTV! como uma nova aposta da emissora no formato de reality show de relacionamento.

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