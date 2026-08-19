A RedeTV! prepara a estreia de Amor em Risco, novo reality show comandado por Babi Xavier para este mês de agosto. A atração terá como foco casais que enfrentam dificuldades na relação e promete colocar conflitos amorosos, convivência e terapia no centro da experiência.
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Segundo informações divulgadas pela Contigo!, o programa acompanhará participantes que vivem momentos delicados em seus relacionamentos e terão a oportunidade de buscar ajuda profissional para lidar com os problemas do casal.
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A atração também promete abordar a diversidade. Uma das chamadas exibidas pela emissora mostra um beijo entre dois homens, antecipando momentos de romance e intimidade que devem fazer parte do reality.
A proposta de Amor em Risco é acompanhar de perto a rotina dos casais e os conflitos que podem colocar os relacionamentos em xeque. Com acompanhamento terapêutico, os participantes deverão refletir sobre suas relações e descobrir se ainda existe espaço para reconstruir a vida a dois.
Com Babi Xavier no comando, o reality aposta em histórias reais, conflitos conjugais, emoção e relacionamentos em diferentes fases, buscando conquistar o público com situações que podem gerar identificação e debate.
Amor em Risco chega à programação da RedeTV! como uma nova aposta da emissora no formato de reality show de relacionamento.
O texto Novo reality da RedeTV! promete beijo gay, relações em crise e terapia para casais foi publicado primeiro no Observatório da TV.
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