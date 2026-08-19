Professor e ativista Marcus Maciel lança dois livros na Casa de Chá

O professor de história e ativista LGBTQIAPN+ Marcus Maciel decidiu comemorar o aniversário de 65 anos de forma significativa. Neste domingo (23/8), às 17h, lança, na Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, os livros Brasília em chamas, sobre os acontecimentos políticos que culminaram nos atos de 8 de janeiro, e O pajubá me acuendou da escola, que discute a exclusão no ambiente escolar e apresenta a história de vida de pessoas trans.

Em Brasília em chamas, Maciel, além de abordar os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, analisa fatores que, para ele, ajudam a compreender a formação da direita no país. “Durante muito tempo, Brasília foi vista principalmente como a capital planejada, monumental, símbolo da República e da democracia. Depois daqueles acontecimentos, ficou impossível olhar para os seus espaços de poder sem lembrar que a democracia também precisa ser permanentemente defendida”, diz.

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Para ele, os atos de três anos atrás mudaram a capital de duas formas: rompendo “uma certa ingenuidade sobre a própria cidade” e a percepção de que as instituições são indestrutíveis. “Talvez essa seja uma das razões pelas quais escrevi Brasília em chamas: para registrar que o 8 de janeiro não aconteceu em uma cidade abstrata. Aconteceu na cidade onde eu vivo, na capital que acompanho praticamente desde a infância e que faz parte da minha própria história”, explica.

O pajubá me acuendou da escola nasce da experiência de Maciel como professor e pesquisador da área da educação e a vontade de mostrar a outra face da história de um grupo que, por muito tempo, foi contada pelo lado da exclusão. “Eu não queria escrever mais uma narrativa em que pessoas travestis, transexuais e transgênero aparecessem apenas como vítimas de violência, abandono ou preconceito”, conta. “Queria apresentar pessoas que enfrentaram a exclusão escolar e conseguiram ultrapassar essas barreiras, chegando ao mundo acadêmico, profissional e intelectual.”

O livro traz as histórias de Viviam Miranda, astrofísica que participa de um projeto de desenvolvimento de satélite da Nasa; João W. Nery, homem trans que passou por cirurgias de redesignação sexual clandestinas na época da ditadura militar; Jaqueline Gomes de Jesus, aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Luma Nogueira de Andrade, da Unilab; e Megg Rayara Gomes de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O que une todos os participantes, explica Marcus, é o lugar que ocupam na proposta que buscou desenvolver no livro: pessoas trans que construíram trajetórias acadêmicas, profissionais e intelectuais de sucesso. “Eu não quis transformá-las em ‘exemplos de superação’ de maneira simplista. Quis mostrar suas trajetórias, suas escolhas, suas dificuldades e, sobretudo, aquilo que elas produziram apesar das barreiras que encontraram”, resume.

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Serviço

Brasília em chamas e O pajubá me acuendou da escola

De Marcus Maciel. Lançamento domingo (23/8), às 17h, na Casa de Chá (Praça dos Três Poderes).





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel