Filipe Braga lança primeiro álbum solo em show nesta sexta-feira (21/8)

Filipe Braga fará show de lançamento do primeiro álbum solo nesta sexta-feira (21/8) - (crédito: Thaís Mallon/Divulgação)

Nesta sexta-feira (21/8), Filipe Braga realizará um show de lançamento de Samblei. Às 20h, o Teatro dos Bancários (314/315 Sul) vira palco do brasiliense, que apresentará seu primeiro álbum solo, ao som do bandolim e da guitarra baiana. O trabalho traz participações especiais de Tamá Freire, Laryssa Umaytá e outros músicos que estarão presentes no show com entrada franca, mediante retirada de ingressos.

Samblei aproxima o choro de ritmos populares, como Boi bumbá, salsa e maracatu, e foi construído na roda, entre tradição e experimentação. No projeto, Filipe quer mostrar uma visão contemporânea da música instrumental brasileira, com inspirações vindas de Brasília e incorporação de influências das latinidades. No show de lançamento, ele dividirá palco com Vavá Afiouni, Eduardo Souza, Mariano Toniatti, e participações especiais de Emília Monteiro, Gabriel Paes, Thanise Silva, Isadora Pina, Tamá Freire e o Boi do Seu Teodoro.

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Filipe Braga vem da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello, tocou bandolim no grupo Folha Seca, com quem já se apresentou também no exterior. Em 2012, deu início ao projeto Maluco voador, que promove oficinas semanais com usuários com transtorno mental. Desde março de 2017, o músico e compositor Felipe faz parte do grupo Porta do Mundo.

Serviço

Samblei — show de lançamento

Nesta sexta-feira (21/8), às 20h, no Teatro dos Bancários (314/315 Sul). Entrada franca, mediante retirada de ingressos pelo Sympla. Classificação: livre.