InícioDiversão e Arte
nostalgia

TV Globinho: Geovanna Tominaga se emociona ao gravar chamada do programa

Atração infantil terá edição especial e única em outubro como parte da programação do Criança Esperança na emissora

Jornalista se emocionou nos bastidores da gravação da chamada para a edição especial do programa infantil - (crédito: Reprodução/Instagram/Geovanna Tominaga)
Jornalista se emocionou nos bastidores da gravação da chamada para a edição especial do programa infantil - (crédito: Reprodução/Instagram/Geovanna Tominaga)

Geovanna Tominaga se emocionou durante a gravação da chamada para o retorno da TV Globinho. A jornalista compartilhou os bastidores nas redes sociais e contou que chorou ao reviver a época em que comandava o programa infantil da Globo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"E se eu te contar que chorei muito nos bastidores da gravação da chamada da TV Globinho? Toda equipe chorou também", escreveu no Instagram. Ela também relembrou a despedida da atração, que deixou a programação da Globo em 2015.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Eu fiquei sabendo que aquela TVG iria acabar no mesmo dia que gravei a despedida. Segurei a emoção durante toda a gravação e me despedi no encerramento do último programa. Voltei pra casa desolada", contou.

A TV Globinho terá uma edição especial e única em 10 de outubro, como parte da programação do Criança Esperança. A Globo divulgou imagens de Geovanna na chamada do retorno nesta semana.

Geovanna começou na emissora como Angelicat, assistente de palco de Angélica, antes de assumir a apresentação da TV Globinho. Ela também trabalhou como repórter do Vídeo Show, quando protagonizou um episódio com Susana Vieira que ficou conhecido nas redes sociais.

Atualmente, a jornalista se dedica a projetos ligados à infância e à educação parental. Ela é autora de livros infantis e apresenta o podcast Conversas Maternas.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Geovanna Tominaga (@geovannatominaga)


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 20/08/2026 14:33
SIGA
x