TV Globinho: Geovanna Tominaga se emociona ao gravar chamada do programa

Jornalista se emocionou nos bastidores da gravação da chamada para a edição especial do programa infantil - (crédito: Reprodução/Instagram/Geovanna Tominaga)

Geovanna Tominaga se emocionou durante a gravação da chamada para o retorno da TV Globinho. A jornalista compartilhou os bastidores nas redes sociais e contou que chorou ao reviver a época em que comandava o programa infantil da Globo.

"E se eu te contar que chorei muito nos bastidores da gravação da chamada da TV Globinho? Toda equipe chorou também", escreveu no Instagram. Ela também relembrou a despedida da atração, que deixou a programação da Globo em 2015.

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"Eu fiquei sabendo que aquela TVG iria acabar no mesmo dia que gravei a despedida. Segurei a emoção durante toda a gravação e me despedi no encerramento do último programa. Voltei pra casa desolada", contou.

A TV Globinho terá uma edição especial e única em 10 de outubro, como parte da programação do Criança Esperança. A Globo divulgou imagens de Geovanna na chamada do retorno nesta semana.

Geovanna começou na emissora como Angelicat, assistente de palco de Angélica, antes de assumir a apresentação da TV Globinho. Ela também trabalhou como repórter do Vídeo Show, quando protagonizou um episódio com Susana Vieira que ficou conhecido nas redes sociais.

Atualmente, a jornalista se dedica a projetos ligados à infância e à educação parental. Ela é autora de livros infantis e apresenta o podcast Conversas Maternas.