'TV Globinho' de volta? Programa infantil ganha especial e retorna à TV

Quem cresceu nos anos 2000 provavelmente guarda alguma lembrança das manhãs em frente à televisão para assistir à TV Globinho. Um dos programas infantis mais populares da época, a atração fez parte da rotina de uma geração e se tornou uma das memórias afetivas mais marcantes da televisão brasileira. Agora, 11 anos depois de deixar definitivamente a programação da Globo, a atração voltará à emissora em uma edição especial.

A TV Globinho será exibida na manhã de sábado, 10 de outubro, como parte da programação do Criança Esperança. A atração terá uma única exibição e fará parte da Maratona da Esperança, que será realizada entre os dias 10 e 12 de outubro, período em que a emissora promete revisitar personagens, brincadeiras e outras lembranças da infância.

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A programação comemorativa termina na noite de segunda-feira, 12, com o Show da Esperança, que irá ao ar após o episódio de Quem Ama Cuida. Neste ano, a campanha tem como tema "Protegendo o Futuro das Crianças", realizada em parceria com a Unesco.

Exibida entre 2000 e 2015, a TV Globinho ocupava as manhãs da Globo. O programa passou por diferentes formatos e teve apresentadores como Marina Ruy Barbosa, Letícia Colin, Angélica, Ícaro Silva e Geovanna Tominaga. A atração também ficou marcada pela exibição de desenhos e séries que fizeram sucesso entre o público infantil.

Nos primeiros anos, a TV Globinho ia ao ar de segunda a sexta-feira, até ganhar espaço nas manhãs de sábado. Em 2012, com a estreia do Encontro, passou a ser exibida somente aos sábados. Em 2015, deixou a grade da Globo e deu lugar ao É de Casa.