Lembra dela? Saiba por onde anda Geovanna Tominaga - (crédito: TV Globo)

A volta especial da TV Globinho à programação da Globo trouxe de volta ao público rostos que marcaram a história da atração infantil.

Entre eles está Geovanna Tominaga, que participou do programa durante sete anos e voltou a aparecer nas imagens de divulgação do especial.

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A edição comemorativa será exibida em 10 de outubro, dentro das celebrações do Criança Esperança.

Aos 46 anos, a jornalista integrou o elenco da TV Globinho entre 2002 e 2009, inicialmente em um sistema de revezamento às quartas-feiras com outras apresentadoras.

A trajetória de Geovanna na atração mudou em 2005, quando ela passou a comandar o programa sozinha.

Permaneceu nessa função até 2009 e se tornou a apresentadora que ficou por mais tempo à frente da TV Globinho, que esteve no ar entre 2000 e 2015.

Por esse motivo, ela ganhou bastante destaque no vídeo produzido pela Globo para anunciar o retorno especial.

Depois de deixar o programa infantil, Geovanna assumiu funções de repórter e apresentadora no Vídeo Show. Na época, a atração também contava com nomes como André Marques e Ana Furtado.

A jornalista permaneceu no programa de 2009 a 2012 e protagonizou um episódio que acabou se transformando em meme ao lado de Susana Vieira.

A situação constrangedora ocasionada por Susana deu origem à famosa frase: "não tenho paciência pra quem tá começando [sic]".

A carreira de Geovanna também inclui participações em novelas como "Totalmente Demais", "Sol Nascente" e "Pega Pega".

Com o passar dos anos, ela se afastou da televisão, mas continuou trabalhando na área de comunicação.

Fora da TV, a jornalista direcionou os estudos para temas ligados à Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Ela é graduada em Psicopedagogia e pós-graduanda em Neuropsicopedagogia.

A maternidade também influenciou a nova fase profissional. Mãe de Gabriel, de 7 anos, Geovanna criou o Conversas Maternas, podcast apresentado por ela no YouTube que também funciona como um portal de informações para pais interessados em assuntos relacionados à parentalidade e ao desenvolvimento infantil.