Fiuk revela dívida maior que o esperado e pede educação financeira

Fiuk pede aulas de educação financeira em vídeo no Instagram, afirmando que suas dívidas são maiores do que imaginava - (crédito: Reprodução/Instagram)

Fiuk falou novamente sobre suas dívidas em um vídeo no Instagram nesta quinta-feira (20/8). O cantor pediu ajuda com aulas de educação financeira e afirmou que o valor devido é maior do que ele imaginava.

“Não tenho medo de ser quem eu sou. Chega! Vou fazer acontecer”, iniciou. Ele informou que precisará vender mais carros e separar outra guitarra para auxiliar na quitação dos débitos.

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“Eu poderia ter vergonha se eu estivesse roubando, fazendo mal para alguém… por isso não tenho vergonha. E eu escancaro aqui: preciso entender, preciso de educação financeira”, desabafou o artista.

O filho de Fábio Júnior disse estar disposto a arcar com todos os valores e prometeu: “Vou reconstruir a minha vida inteira. Vou fazer acontecer”.

Crise financeira e problemas familiares

No domingo, 16, Fiuk já havia anunciado a venda de sua Mercedes C280 Sport 1995. “Só hoje valendo R$ 51 mil no Pix. Só não funciona o ar-condicionado, eu não vou mentir, não arrumei. Mas de resto funciona tudo!”, detalhou na postagem.

Em uma entrevista ao jornal “Metrópoles”, publicada na sexta-feira, 14, o cantor admitiu que enfrenta problemas com dinheiro. “Eu estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto. Provavelmente eu vou ter que vender um carro aí esse mês”, declarou.

Na mesma ocasião, o artista revelou o rompimento com o pai, Fábio Jr., e a irmã, Cleo Pires. “Hoje a gente não tem mais uma relação. Dizer isso dói. Mas fingir que estava tudo bem dói muito mais”.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.