Fiuk surge chorando no banho e real motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Fiuk voltou a chamar atenção nas redes sociais ao fazer uma brincadeira envolvendo a repercussão de seus recentes desabafos sobre dificuldades financeiras.

O ator, filho de Fábio Jr., publicou o vídeo na última quarta-feira (19), no Instagram, e ironizou a maneira como acredita que parte do público gostaria de vê-lo após revelar a crise e anunciar a venda de um carro pela internet.

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Na gravação, Fiuk aparece no banho simulando um momento de choro. Enquanto encena a situação, ele repete a frase "Eu não aguento mais", acompanhada da mensagem "Como eles querem me ver", exibida na legenda.

A cena, entretanto, muda rapidamente. O ator passa a dançar ao som de "1406", do Mamonas Assassinas, música que traz o trecho "money que é bom nós num have". Com a brincadeira, Fiuk indicou que a situação mostrada no vídeo representa a forma como decidiu lidar com o momento.

“Você enxerga em mim o que tem dentro de você. Quem tá comigo levanta a mão aeee”, escreveu na legenda da publicação.

O conteúdo repercutiu entre os seguidores e provocou diferentes reações. Alguns internautas criticaram a postura adotada pelo ator, enquanto outros fizeram comentários relacionados à crise financeira revelada recentemente.

"Meu Deus que vexame, continua", comentou um perfil.

"Não, ninguém quer te ver assim. Queremos te ver, otimista, correndo atrás e sem mimimi", disse outro.

Um terceiro internauta ainda citou o convite feito por Andressa Urach a Fiuk para a produção de vídeos adultos: "Aceita o convite da Andressa".

A publicação foi feita poucos dias depois de Fiuk expor dificuldades financeiras e tomar a decisão de vender um carro. O ator também falou publicamente sobre o afastamento de Fábio Jr. e Cleo Pires em meio ao período de crise.