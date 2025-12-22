Fiuk detona Fábio Jr. em nova música e expõe dilema familiar - (crédito: Reprodução/Instagram)

Fiuk lançou no último fim de semana a canção “Celebridade”, trabalho em que transforma vivências pessoais em narrativa musical.

Na composição, o cantor e ator revisita episódios da infância e da adolescência, além de tecer uma dura crítica ao próprio pai, Fábio Jr.

Ao longo da música, Fiuk expõe o contraste entre os privilégios de crescer em uma família famosa e os impactos emocionais que, segundo ele, acompanharam essa trajetória desde cedo.

Em um dos versos, o artista reconhece o contexto de notoriedade, mas aponta suas contradições.

“De brinde a família, acertei na loteria. Pai com dinheiro, sim, mas o p*rra é narcisista. Ninguém nunca me entendeu e não vai ser agora”, diz o trecho.

A letra também abre espaço para reflexões mais profundas sobre saúde mental e conflitos internos vividos principalmente durante a juventude.

“Seguir em frente, rezando para suportar minha própria mente, que não para de falar. Coleção de trauma de infância, de DNA, a depressão querendo negociar a minha alma, todo dia, uma luta. Deu merda, de quem foi a culpa?”, canta Fiuk, ao tratar de sentimentos como angústia, depressão e questionamentos sobre responsabilidades emocionais.

Fiuk é filho de Fábio Jr. com a empresária Cristina Kartalian, relação que durou de 1986 a 1990.

Ele tem duas irmãs, Tainá, de 39 anos, e Krizia Galvão, de 37, além de dois meio-irmãos por parte de pai: Cleo Pires, de 43, e Záion, de 16.