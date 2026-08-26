Beirute recebe lançamento de livro de micropoemas sobre cenas do cotidiano

Marcos Fabrício Lopes da Silva lança 'Te ver me faz livro' no Beirute - (crédito: Divulgação/Arquivo pessoal)

O poeta e professor Marcos Fabrício Lopes da Silva lança, nesta, quarta-feira (26/8), a coletânea de micropoemas Te ver me faz livro, que nasce da observação de gestos do cotidiano e a reflexão sobre o que o encontro com o outro revela sobre nós. O evento acontece no Beirute (109 Sul), das 19h às 22h.

Te ver me faz livro, explica Marcos, surgiu da ideia de que nenhum escritor produz inteiramente sozinho. “Somos atravessados por encontros, afetos, ausências, conversas, silêncios e pelas pessoas que deixam alguma marca em nossa experiência”, conta. “O olhar poético transforma essas pequenas experiências em linguagem. Nesse sentido, ‘ver’ não significa apenas enxergar alguém, mas permitir que o encontro com o outro também nos revele alguma coisa sobre nós mesmos.”

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A obra é inspirada pelo tema A síntese do profundo, que busca alcançar, a partir da economia da linguagem, a intensidade dos sentimentos. “No micropoema, dizer menos não significa reduzir o pensamento, mas condensá-lo: poucas palavras podem abrigar sentidos que ultrapassam aquilo que está explicitamente escrito”, afirma o escritor. Para isso, os textos trazem humor, crítica, amor e sensibilidade em uma única experiência poética.

Atuante na cena literária independente de Brasília, Marcos considera a capital uma “cidade-metáfora”: um local que projeta liberdade e utopia e, ao mesmo tempo, evidencia a exigência de assumir responsabilidades. “Entre proximidades e distâncias, silêncios e movimentos, a cidade nos convida a exercitar a arte da observação participante: aquela em que o poeta não apenas contempla a realidade, mas se reconhece como parte dela”, define.

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Na carreira, Marcos Fabrício publicou livros de poesia, crítica e ensaios, como Dezlokado, Zumbi dos ipês, Pergunte à pele e Machado de Assis, crítico da imprensa. Doutor e mestre em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (Fale/UFMG), estuda a relação entre literatura e jornalismo.

Serviço

Te ver me faz livro

De Marcos Fabrício Lopes da Silva. Lançamento nesta quarta-feira (26/8), de 19h às 22h, no Beirute (109 Sul).





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel