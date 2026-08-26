Eminem mostra mensagem que recebeu de Dolly Parton antes da morte

Eminem compartilhou uma mensagem carinhosa que recebeu de Dolly Parton antes da morte da cantora, aos 80 anos. O rapper publicou o conteúdo nas redes sociais na última terça-feira, 25, e lamentou não ter tido a oportunidade de conhecê-la pessoalmente.
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Na mensagem, Dolly parabenizou o cantor por sua entrada no Hall da Fama do Rock & Roll e destacou a admiração que tinha pelo trabalho dele. "Sua apresentação foi incrível e todo mundo disse isso", escreveu Dolly.
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Ela reconheceu que não conhecia muito de rap, mas afirmou ter percebido que Eminem era "o melhor" no gênero. A cantora também contou que sentia uma conexão inexplicável com o rapper, apesar de não saber explicar exatamente o motivo.
"Além disso, espero que o que tenho a dizer não pareça estranho para você, mas sempre senti uma conexão inexplicável com você, como se eu o conhecesse de alguma forma", escreveu.
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Dolly ainda revelou que esperava encontrá-lo no evento, mas acabou perdendo a oportunidade. "Eu esperava encontrá-lo no show, mas você sabe como essas coisas são malucas. Pessoalmente, eu odeio isso e perdi minha chance, mas talvez algum dia a gente se encontre."
A artista também incentivou Eminem a continuar com seu trabalho. "Continue fazendo o que está fazendo, porque você faz isso tão bem e, por mais complexo que seu mundo possa ser, saiba que você é muito especial e toca as pessoas de maneiras que nem imagina", declarou a cantora.
Na legenda da publicação, Eminem disse que ficou profundamente marcado pelo gesto. "Sinto muito por nunca termos tido a chance de nos conhecer, mas receber esta mensagem da Dolly realmente teve um impacto em mim. Ela definitivamente não precisava ter parado para fazer isso", escreveu.
O rapper afirmou que, mesmo sendo alguém que "ouvia principalmente rap", considerava Dolly um "ícone" e uma "superestrela em todos os sentidos". "Descanse em paz, Dolly. E obrigado pelas palavras gentis", finalizou.
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