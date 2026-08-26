Por que Dolly Parton colocava bolsos em suas perucas? Entenda

Dolly Parton, uma das maiores artistas da música norte-americana, morreu aos 80 anos, nesta última terça-feira (25).
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A cantora, dona de hits como Jolene e I Will Always Love You, se tornou uma figura importante na história do pop americano, e em seus shows, utilizava diversos adereços e roupas que chamavam atenção.
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Em um vídeo publicado na página do site CMT, no TikTok, Dolly Parton revelou que utilizava diversas perucas durante seus shows, mas o que ninguém sabia é que elas possuem bolsos. No vídeo, ela falou sobre as perucas e esclareceu o motivo de cada uma ter um bolso secreto embutido, para uma função muito específica.
"Na verdade, minha touca da peruca tem um pequeno bolso atrás porque minhas roupas são tão apertadas que meu pacote de microfone não cabe em lugar nenhum", afirmou Dolly. Só há espaço para mim nas minhas roupas. Então, o microfone se encaixa no meu cabelo porque uso perucas o tempo todo. E assim vai direto sobre isso. Nós meio que microfonamos e funciona perfeitamente, declarou ela.
O texto O motivo inusitado pelo qual Dolly Parton colocava bolsos em suas perucas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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