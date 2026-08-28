Madden 27 melhora a base dos jogos anteriores da série

A Madden NFL 27 chega como a mais recente edição da tradicional franquia de futebol americano da EA Sports, desenvolvida pela Tiburon Entertainment. Lançado em 13 de agosto de 2026, o título mantém a estrutura que os jogadores já conhecem, mas tenta tornar a experiência mais intuitiva principalmente fora dos gramados, com mudanças importantes na interface, no gerenciamento das equipes e na apresentação das informações.

Mais do que reinventar a série, Madden NFL 27 trabalha em cima de uma fórmula estabelecida. A sensação é de que a EA Sports preferiu aprimorar aquilo que já funcionava em vez de promover uma grande reformulação. Para quem acompanha a franquia há anos, isso pode parecer pouco ambicioso, mas as mudanças feitas em áreas importantes tornam a experiência mais agradável.

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A principal evolução está justamente nos menus. A interface inicial está mais limpa e organizada, facilitando a navegação e tornando informações como a classificação da liga mais fáceis de acompanhar. É uma alteração que pode parecer pequena diante da grandiosidade de um simulador esportivo, mas faz diferença em um jogo no qual boa parte do tempo é passada administrando uma franquia.

O gerenciamento de elenco também recebeu uma reformulação. Agora, as principais ferramentas estão concentradas em uma única seção, reduzindo a necessidade de navegar por diferentes menus para realizar tarefas básicas. A apresentação dos jogadores também foi renovada, com uma interface mais limpa e um retrato visualmente mais interessante ao selecionar cada atleta.

Essa preocupação com a administração da equipe fica ainda mais evidente com a introdução das Player Personas. A mentalidade dos jogadores passa a ser apresentada de maneira mais clara, mostrando que nem todos os atletas possuem exatamente as mesmas ambições. Alguns querem evoluir rapidamente e conquistar um Super Bowl, enquanto outros estão mais interessados em reconhecimento pessoal, dinheiro ou simplesmente em jogar por paixão.

É uma adição que ajuda Madden NFL 27 a se aproximar daquilo que deveria ser um modo de franquia: não apenas uma sequência de partidas, mas uma experiência de gerenciamento de uma organização esportiva. O jogador começa a enxergar os atletas como indivíduos com objetivos diferentes, e não somente como números de overall.

Personalização

A liberdade de personalização também é um dos pontos fortes. Praticamente tudo pode ser moldado de acordo com a preferência do jogador. Sliders, overall dos atletas, salários, duração dos contratos e níveis de desenvolvimento podem ser modificados. Para quem gosta de construir uma experiência mais próxima da própria ideia de futebol americano, essa quantidade de opções é um prato cheio.

Outro avanço importante está na Coach Central, que finalmente incorpora assistentes técnicos reais ao funcionamento da franquia. A mudança ajuda a dar mais credibilidade à estrutura de comissão técnica e aproxima o modo de uma gestão esportiva mais completa.

A inclusão de assistentes técnicos, as Player Personas, os filtros de desenvolvimento e, principalmente, a Weekly Hub ajudam a transformar a administração da equipe em uma experiência mais interessante. Somada à enorme liberdade de personalização, a edição deste ano oferece bastante espaço para quem gosta de controlar todos os detalhes de uma franquia.



O principal problema é justamente a falta de uma ruptura maior com o passado. Madden NFL 27 aprimora muito bem a base, mas não melhora a jogabilidade por exemplo.

Nota: 7/10

Madden NFL 27 está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC e dispositivos Apple via Apple Arcade

*Esta análise foi feita com uma cópia enviada pela Electronic Arts Brasil

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