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Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho e revela nome do bebê

A jornalista celebrou a chegada de Malik, fruto do casamento de 15 anos com Agostinho Moura, com uma declaração e um poema emocionante

A jornalista Maju Coutinho e Agostinho Paulo Moura anunciam a chegada do bebê Malik - (crédito: Reprodução/Instagram)
A jornalista Maju Coutinho e Agostinho Paulo Moura anunciam a chegada do bebê Malik - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maju Coutinho anunciou no Instagram, nesta sexta-feira (28/8), que será mãe pela primeira vez. A jornalista está grávida do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem mantém um casamento de 15 anos.

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Em uma publicação na rede social, Maju aparece ao lado de Agostinho segurando um macacão de bebê. "Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular", escreveu na legenda da imagem.

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A jornalista também revelou o nome e o sexo do primogênito: um menino que se chamará Malik. "Malik, filho desejado", declarou na postagem.

Saiba Mais

Maju deu as boas-vindas ao filho com um texto: "Venha conhecer a vida Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite e tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa".

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/08/2026 12:18 / atualizado em 28/08/2026 12:18
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