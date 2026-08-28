Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho e revela nome do bebê

Maju Coutinho anunciou no Instagram, nesta sexta-feira (28/8), que será mãe pela primeira vez. A jornalista está grávida do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem mantém um casamento de 15 anos.
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Em uma publicação na rede social, Maju aparece ao lado de Agostinho segurando um macacão de bebê. "Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular", escreveu na legenda da imagem.
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A jornalista também revelou o nome e o sexo do primogênito: um menino que se chamará Malik. "Malik, filho desejado", declarou na postagem.
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Maju deu as boas-vindas ao filho com um texto: "Venha conhecer a vida Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite e tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa".
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.