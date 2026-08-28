Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho e revela nome do bebê

A jornalista Maju Coutinho e Agostinho Paulo Moura anunciam a chegada do bebê Malik - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maju Coutinho anunciou no Instagram, nesta sexta-feira (28/8), que será mãe pela primeira vez. A jornalista está grávida do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem mantém um casamento de 15 anos.

Em uma publicação na rede social, Maju aparece ao lado de Agostinho segurando um macacão de bebê. "Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular", escreveu na legenda da imagem.

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A jornalista também revelou o nome e o sexo do primogênito: um menino que se chamará Malik. "Malik, filho desejado", declarou na postagem.

Maju deu as boas-vindas ao filho com um texto: "Venha conhecer a vida Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite e tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa".

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.