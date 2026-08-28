GTA 6: Confira tudo o que foi apresentado em trailer da Netflix

O casal pretende crescer no mundo do crime de Vice City e a trama vai escalar para tais proporções. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)

A Rockstar Games, em parceria com a Netflix, divulgou na quinta-feira (27/8) o trailer Olhar Estendido de Grand Theft Auto VI, o vídeo traz 26 minutos de conteúdo do título dando detalhes de sua jogabilidade. O Correio conferiu a prévia e separou os principais pontos que podem ter passado despercebidos do jogo mais esperado da história.

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Missão de abertura

Raymond apesar de hostil no primeiro contato, ele quem tirou Jason e Lucia do fogo cruzado com a Polícia. (foto: Reprodução/Rockstar Games)

A prévia abre com Lucia e Jason em uma missão, indo direto ao submundo criminal de Vice City, juntos eles vão pegar uma encomenda para Boobie Ike – Outro personagem que aparece no material promocional do título, posto como um homem de negócios, até os contra a lei – eles vão pelos cantos de um prédio decadente e são guiados até uma fábrica de drogas. Lá são confrontados por Raymond, um criminoso local que recebe uma ligação surpresa do sócio Ernesto, avisando de última hora que a polícia ia fazer uma batida no local.

Não há tempo nem de respirar, vários dos funcionários de Raymond são baleados, Jason e Lucia se veem no fogo cruzado e começam a atirar de volta para saírem vivos dali. Com o pacote de Boobie nas costas, a dupla começa a disparar para cima dos inimigos. Esse é um bom momento para perceber como a Rockstar se atentou aos detalhes com os tiros impactando o cenário, conforme os mais fortes acertam o ambiente, a poeira da parede ganha o ar. Esse momento tenso para o casal se agrava e eles veem um momento em que um dos homens de Raymond afirma não ter arma e mesmo assim é executado.

Raymond encontra a dupla nos corredores e deixa eles passarem por um apartamento, assim Jason auxilia Lucia a descer pelo gradeado das janelas. Com esses 6 minutos de injeção de adrenalina súbita começa o Olhar Estendido de Grand Theft Auto VI.

Bonnie & Clyde

O jogo vai dar a liberdade do jogador decidir como lidar com o relacionamento amoroso da dupla protagonista. (foto: Reprodução/Rockstar Games)

O casal que encabeça o título, Jason Duval e Lucia Caminos, será jogável tanto separadamente, quanto em dupla. Em um momento vemos que o título tem momentos scriptados para colocar o jogador para assumir um dos dois personagens no meio da perseguição e assim que o trecho passa e outro começa, o comando troca de protagonista.

Em outro momento, vemos Jason dirigindo e o jogador pode simplesmente alterar para Lucia no banco do carona e disparar contra os inimigos. O título anterior já havia introduzido múltiplos protagonistas com Michael, Trevor e Franklin e continha o sistema de trocas que aparece no trailer, porém, GTA 6 traz uma rapidez e uma suavidade graças ao pode processamento na troca entre protagonistas, mecânica também vista em Marvel’s Spider-Man 2 do PlayStation 5, com Miles e Peter.

Contudo, os protagonistas terão o desfecho de seu relacionamento ligado com o que o jogador faz. A IGN, inclusive, afirmou que pode afetar a história com eles nem se envolvendo romanticamente caso o jogador opte por tal.

Aprender e aprimorar

Muito do aprendizado de interações do mundo, migrou de Red Dead Redemption II para GTA 6. Desde coisas simples como Jason interagindo com um cachorro, onde o jogador recebe algumas opções de um menu de ações até apenas segurar a mão de Lúcia na entrada do bar onde o casal vai encontrar Brian.

No âmbito do combate com armas de fogo, várias mecânicas também fizeram essa passagem entre as franquias, em Grand Theft Auto VI a câmera lenta de morte, destacando um inimigo atingido no meio do tiroteio foi adicionada pela primeira vez. Além de uma versão própria da técnica dos pistoleiros do jogo de faroeste, o Deadeye, é utilizado por Jason, só que ao invés de marcar instantaneamente pontos de disparo, mostra visualmente partes mortais e não-letais em que o jogador pode atirar no inimigo.

Por fim, os encontros aleatórios, feitos de forma quase natural em RDR2 voltaram e aparecem sutilmente no trailer, com primeiro a dupla vendo um influenciador se equilibrando em uma ponte e logo em seguida uma senhora que o casal vê atacando um carro com um martelo. O título deve trazer muito mais dessas interações fora da linha principal para enriquecer a jogabilidade, visando principalmente a quantidade de NPCs presentes em Leonida.

O impacto do mundo em você

O mundo vai ter impactos no personagem, principalmente o cansaço que vai ser um fator importante. (foto: Reprodução/Rockstar Games)

O título vai contar com o retorno e a adição de muitos minigames, um deles celebrado pela nostalgia de jogos anteriores da franquia foi a academia – Que apareceu pela última vez em GTA San Andreas – lá o personagem pode fazer exercícios diversos, tanto levantar peso, quanto agachamentos, por exemplo, esse treino vai impactar no peso e desempenho físico do personagem.

Ainda sobre essa parte física dos personagens, GTA 6 pode trazer um olhar mais cuidadoso para o combate corpo a corpo, desde o segundo trailer, a Rockstar Games tem destacado a força física e a técnica de Lucia em combate e no Olhar Estendido não foi diferente. Em outro momento, Jason aparece em uma espécie de ringue de garagem lutando contra um homem forte que se assemelha a um lutador de WWE, mostrando que o título terá socos trocados juntamente com tiros.

Uma das novas adições de minigame é o método menos barulhento de roubar um carro, utilizando um item para arrombar o veículo, nesse momento o jogador deve acertar a movimentação do minigame e assim consegue adentrar o carro com sucesso.

Dentro do apartamento de Lucia, mostrado no trailer, o jogador vai poder interagir com diversas coisas ou só passar um tempo vendo a programação bizarra do mundo de GTA. Uma novidade também comentada sobre o título, mas ainda não apresentada oficialmente é que o jogo vai conter suas próprias redes sociais, com feeds repleto de conteúdo para o jogador ver.

Entretanto, ficar acordado curtindo Vice City por aí também vai ter impacto nos personagens, assim como a revista Dazed apontou em sua matéria sobre GTA VI, cansaço será um dos problemas que o jogador vai ter que lidar ao assumir Jason e Lucia.

Peixe pequeno

O jogador vai sair de assaltos a lojas de conveniência para os grande roubos vistos em Grand Theft Auto V. (foto: Reprodução/Rockstar Games)

O título enfatiza que os protagonistas ainda estão ascendendo no mundo do crime, fazendo trabalhos pequenos para Brian Heder – Senhorio de Jason e o primeiro contato dos personagens – e assaltando lojas de conveniência por aí. Tudo isso até a dupla se encontrar com o bandido de bancos, Raul Batista que traz o mundo do caos e dos “peixes grandes para o casal”. Repetindo os grandes assaltos de GTA V, a prévia mostra um assalto à banco e uma perseguição em alta velocidade onde há uma troca de tiros com a polícia em perseguição montando toda uma cena cinematográfica. Grand Theft Auto VI deve contar com várias missões do gênero, escalando em proporção conforme a trama se desenrolar.

Detalhes comentados após a prévia, é que o jogador não vai mais poder andar por aí carregando seu lança-míssil pelas ruas tranquilamente, voltando o fator mais para mundo real, foi comentado que se algum NPC vir o jogador portando armas em público, logo uma estrela de polícia vai ser adicionada a conta do personagem.

GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. Atualmente o jogo conta apenas com uma vaga ideia sobre o que ele deve tratar no modo história. O título contará com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano.











