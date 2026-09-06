Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (6/9)

As emoções são esses choques absolutos que tomam de assalto nossos corpos e almas e que nos é impossível fingir que não experimentamos, pois, podemos conter as emoções, podemos mascarar as emoções, mas nos é impossível deixar de experimentar o tranco que sobrevém por elas.

Como somos humanos e por sermos humanos estamos o tempo inteiro criando narrativas em nossas mentes para explicar o que acontece, numa espécie de locução simultânea da realidade, elaboramos histórias para ilustrar as emoções que experimentamos, e nesse caminho elas se transformam em sentimentos elaborados e complexos.

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Emoções são espontâneas, enquanto os sentimentos são narrativas elaboradas e sofisticadas que inventamos, na ficção e na realidade, para que as emoções tenham para nós algum sentido maior.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Inovar é necessário. Por que você teria de repetir o que sempre deu certo? Agora é hora de você permitir que sua veia criativa se expresse com força total, mesmo que para isso você tenha de entrar em terreno desconhecido.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

No fim, você sempre faz o que você quer, só que nem sempre essa é a melhor alternativa para todas as situações. Por isso, é bom você desenvolver bastante discernimento, para não provocar adversidades com sua vontade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As dúvidas e dilemas podem atordoar um tanto você hoje, mas pelo menos elas são sinais de que sua alma continua pensando, na tentativa de chegar a alguma conclusão limpa e eficiente. Vale a pena passar pelo desconforto.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De alguma forma, a menos destrutiva possível, é necessário que você manifeste suas emoções e que tome atitudes baseadas nelas. Não importa que produzam distúrbios, o que importa é que você conserve a saúde.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A generosidade é uma virtude que precisa se manifestar com sabedoria, senão as pessoas pensarão que é um sinal de fraqueza de sua parte, e aproveitarão para explorar você. Nunca deixe as coisas chegarem nesse ponto.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A proximidade de pessoas criativas vai ser positiva, porque sua alma também é criativa e, com a inspiração dessas companhias, vai poder encontrar soluções para o que andava emperrado. Socializar é muito importante.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para que tudo esteja em ordem, como você prefere, é melhor não confiar em que as pessoas cumprirão a parte que lhes toca, porque no meio do caminho elas ficam esquecidas e distraídas também. Faça você o necessário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem tudo acontece sempre de acordo com as nossas pretensões, aliás, a maior parte do tempo temos de fazer concessões, mesmo que a contragosto. Isso não há de se tornar um ponto de desgaste para sua alma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dá para postergar um pouco o que você faria de imediato? Seria sábio de sua parte impor uma demora aos seus impulsos, porque neste momento o cenário não é propício a você fazer tudo do mesmo jeito de sempre.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Contagiar as pessoas com sua energia é possível, mas não há garantia de sucesso, especialmente porque hoje é domingo e a preguiça costuma bater mais forte. Mesmo assim, vale a pena toda tentativa que você fizer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Proteger as pessoas é fundamental, mas também é preciso que sua alma seja protegida, senão pelas pessoas que você protege, porque nem sempre há gratidão, no mínimo por alguém que se importe bastante com sua integridade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Andam dizendo por aí que seria melhor esquecer a história de que o ser humano possui livre arbítrio, porque tudo seria manifestação do implacável funcionamento do Universo. E o livre arbítrio? Não seria uma função?