Homem de Ferro da EA tem trailer vazado e Motive promete mais novidades

Novo jogo do Homem de Ferro deixou fãs dos quadrinhos Marvel animados para mais conteúdo sobre o título. - (crédito: Reprodução/Motive Studios)

A Motive Studios acabou sofrendo um vazamento, na sexta-feira (28/8), do que seria o primeiro trailer de Marvel 's Iron Man. Fora o teaser de anúncio do título, até o momento não havia qualquer conteúdo sobre o jogo.

A prévia traz Tony Stark montando a armadura do Homem de Ferro e voando pelos céus de Nova York, remetendo muito aos moldes do primeiro filme com Robert Downey Jr. A jogabilidade de voo no trailer é impressionante pela leveza com que o personagem se movimenta por entre os prédios. O título vai trazer uma mistura entre combate aéreo e no solo, com o personagem podendo intervir a qualquer momento e acertar os inimigos no chão. Esses que devem remeter aos inimigos clássicos do personagem, com o Homem de Ferro tendo que lutar contra adversários igualmente tecnológicos.

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Além disso, ao que parece pela prévia, o título vai trazer uma personalização das armaduras, tanto em estética quanto em função, com o jogador podendo selecionar armas diversas e visuais icônicos dos quadrinhos.

A prévia conta com diversos trechos ainda não finalizados, mas tem recebido uma enxurrada de elogios pelas redes sociais, com muitos já criando expectativa para um eventual conteúdo oficial de Marvel’s Iron Man.

Well, that didn't go as planned. But now you know, and we've got a lot more to show you. See you when we’re ready. pic.twitter.com/tU4TtUoZYZ August 28, 2026

A empresa até reagiu com bom humor ao vazamento, dizendo apenas: “Bem, isso não saiu como planejado. Mas agora você sabe, e temos muito mais para mostrar a você. Até mais, quando estivermos prontos.” Com a nota no perfil oficial do jogo no X, a Motive oficialmente reativou a conta e prometeu mostrar mais do título no futuro próximo.

A Motive é conhecida pelo desenvolvimento do jogo em primeira pessoa de naves da franquia Star Wars, além do remake de Dead Space para os consoles de nova geração. Marvel 's Iron Man foi originalmente anunciado em 2022 pela Electronic Arts, fazendo parte dos três jogos que a empresa fechou em parceria com a Marvel. Além do Homem de Ferro, um jogo do Pantera Negra feito pela Cliffhanger Games foi anunciado, mas acabou sendo cancelado, e o estúdio, fechado. O terceiro projeto ainda não foi anunciado pela EA.

Marvel’s Iron Man ainda não tem uma data de lançamento confirmada, nem as plataformas que deve chegar.