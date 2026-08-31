Pai de Nicole Louise compartilha lembranças e lamenta afastamento da filha

O esteticista Islou Silva falou publicamente sobre o afastamento da filha, a influenciadora e cantora Nicole Louise, em uma publicação feita nas redes sociais neste domingo (30/8). O pai compartilhou registros antigos dos dois e afirmou que os momentos foram uma forma de relembrar a relação que mantinham antes do distanciamento.
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"Não sei mensurar a saudade que sinto. Às vezes não acredito que tudo isso está acontecendo. Nicole e eu ainda não retomamos o contato. Estou compartilhando lembranças antigas para mostrar que o amor sempre existu entre nós. Por favor, não ataquem minha filha", escreveu.
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A publicação fez com que comentários feitos por Isloum em publicações nas redes, sobre a relação com a filha voltassem a circular. Em uma delas, o esteticista mencionou ter sido bloqueado pela influenciadora e levantou a possibilidade de o afastamento estar relacionado à sua orientação sexual ou a comentários feitos pela mãe de Nicole.
"Todos aqui já testemunharam meu amor pela Nicole e por todos os meus filhos. Não preciso provar mais nada. Um dia, ela há de eprceber o mal que está me fazendo. Morro cada dia um pouco, dor de luto, mas hei de resistir", diz o texto publicado anteriormente.
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Nicole ganhou notoriedade após participar de um reality show musical da TV Globo. Posteriormente, direcionou a carreira para a música gospel e removeu das redes sociais parte dos conteúdos que havia publicado anteriormente.
A cantora reúne atualmente cerca de 3 milhões de seguidores no Instagram e 13 milhões no TikTok.
Artista nasceu em Brasília
Natural de Brasília, Nicole Louise deixou a cidade ainda adolescente. Aos 17 anos, ela se emancipou e se mudou para São Paulo, onde passou a investir na carreira musical.
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