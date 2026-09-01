Tainá Militão fala sobre ser "WAG" e dispara após polêmicas

Casada com o jogador do Real Madrid, influenciadora afirmou não se incomodar com o termo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Tainá Militão, esposa de Éder Militão, jogador do Real Madrid, abriu o jogo sobre o título associado ao seu nome: de "WAG" uma sigla em inglês para "Wives and Girlfriends" (esposas e namoradas de jogadores).

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Em entrevista ao portal Gshow, a influenciadora digital destacou que não sente incômodo pela associação atribuída ao seu nome. "Eu não me incomodo, mesmo! Sou esposa de jogador e isso não é uma mentira. Desde que o mundo é mundo, isso existe. Não tenho nada contra esse título", declarou.

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Tainá Militão, por sua vez, destacou o processo de suas conquistas. "Estou conquistando o meu lugar como mulher, trabalhando e tendo as minhas coisas. Antes, pensava muito nas crianças, nos outros. Agora, penso em mim também, consigo me ver e me enxergar", disparou.

Além disto, a influenciadora refletiu sobre as lições adquiridas ao longo da vida, e assegurou não querer mais saber de brigas na Justiça com o ex-companheiro, o jogador Léo Pereira, pai de seus filhos, Helena, de 7 anos, e Matteo, de 5, que agora estão morando na Espanha.

"Não quero mais depender de ninguém"

"É tempo de conquistar as minhas coisas, ganhar os meus feitos. É disso que estou indo atrás. E mexe com a autoestima, para o casamento é ótimo, a mulher precisa ter o seu espaço. Não quero mais ficar dependendo de ninguém. Aprendi a lição", pontuou Tainá.