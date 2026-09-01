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LANÇAMENTO

Carla Madeira, autora de Tudo é Rio, publica nova obra

Quarto livro da autora de "Tudo É Rio" aborda maternidade, culpa e violência a partir de uma denúncia feita em 1986

Autora mineira ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos com seus três primeiros romances publicados - (crédito: Reprodução/Instagram/Carla Madeira)
Autora mineira ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos com seus três primeiros romances publicados - (crédito: Reprodução/Instagram/Carla Madeira)

Carla Madeira retorna à ficção com Quando, quarto romance da escritora mineira e primeiro lançamento desde Véspera, publicado em 2021. Editado pela Record, o livro chegou às livrarias em 14 de agosto e retoma a trajetória de uma autora que ganhou projeção nacional com Tudo É Rio, lançado em 2014 e redescoberto pelo público nas redes sociais anos depois.

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A repercussão de Tudo É Rio consolidou Carla Madeira entre os nomes de destaque da literatura brasileira contemporânea e ampliou a expectativa em torno de seu próximo trabalho. Em Quando, a escritora constrói a narrativa a partir de uma família marcada por um acontecimento ocorrido duas décadas antes.

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A história começa em 2006, quando Viridiana, já próxima do fim da vida, aguarda o retorno do filho, Tito. A relação entre os dois, no entanto, carrega as consequências de um episódio ocorrido em 1986, quando a mãe tomou uma decisão que mudaria a trajetória da família: denunciou o próprio filho à polícia após um acontecimento trágico.

A partir desse intervalo de 20 anos, o romance acompanha as marcas deixadas pelo episódio e aborda temas como maternidade, culpa, homofobia e violência. A narrativa se concentra nas relações familiares e nas consequências que determinadas escolhas podem produzir ao longo do tempo.

Com o novo livro, a autora chega ao quarto romance depois de ultrapassar 1 milhão de exemplares vendidos com suas três obras anteriores, segundo informações divulgadas pelo Sempre um Papo

Evento de lançamento acontece nesta terça

Carla Madeira participa nesta terça-feira (1º/9) de um encontro em Belo Horizonte para marcar o lançamento de Quando. A escritora conversa com a também autora Giovana Madalosso a partir das 19h30, no Cine Theatro Brasil, no Centro da capital mineira.

A atividade faz parte da programação comemorativa dos 40 anos do Sempre um Papo, projeto cultural dedicado ao incentivo à leitura. A entrada é gratuita.

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 01/09/2026 12:58 / atualizado em 01/09/2026 12:58
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