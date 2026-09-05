Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (5/9)

SÁBADO DE DESFRUTAR DO TEMPO LIVRE - Data estelar: Lua Vazia das 5h39 até 11h31 (horário de Brasília)

É comum deixarmos para as manhãs de sábado as tarefas a que não poderíamos nos dedicar, por falta de tempo, durante a semana útil, porém, como nesta manhã em particular a Lua míngua Vazia é recomendável que desfrutemos de tempo livre, porque apesar de nos martirizarmos com remorsos e culpas por não fazer o que deveríamos, desfrutar despreocupadamente do tempo livre também é algo que deveríamos.

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O tempo livre é uma tecnologia avançada que nossa humanidade conquistou à medida em que a civilização deixou para trás a luta pela sobrevivência e se focou na luta pela prosperidade, que é uma atividade subjetiva, nos abrindo a percepção para esse rico mundo invisível da alma em que existimos, lado a lado com a vida da personalidade objetiva. Desfrutar de tempo livre é um dever em nome da evolução humana.



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ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há dias em que a alma precisaria ter acesso a algum botão que desligasse a mente, de tão barulhenta que ela fica. Como esse botão não existe, resta a alternativa de você dirigir seus pensamentos em outro sentido.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A ansiedade que sobrevém quando certos pensamentos tomam conta da mente, hoje há de ser combatida com vigor, mas com o cuidado para que, ao tentar contrariar o que contraria você, a ansiedade não fique mais forte.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As iniciativas que você gostaria de tomar de imediato seria melhor segurar e amadurecer os motivos que levariam você a atuar assim. Isso será preferível a gastar suas boas intenções em objetivos que seriam adversos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A inquietação que sua alma experimenta hoje não há de ser traduzida como um presságio de algo que pode vir a acontecer, porque ela é apenas uma inquietação temporária e nada além. Melhor não tirar conclusões.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Lidar com pessoas é um assunto que requer muita presença de espírito, porque se elas fossem objetos inertes, o que você combina com elas seria cumprido. Porém, as pessoas têm ideias próprias, nem sempre pertinentes.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazer muita coisa não é o mesmo que fazer algo relevante. Ocupe seu tempo, mas não pretenda abraçar o universo inteiro no dia de hoje, porque o resultado tenderia a ser adverso, ou seja, complicaria em vez de facilitar.

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LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Segure o entusiasmo e observe melhor o cenário, então você verificará que não é hora de abrir o jogo nem tampouco de se expor demais, porque as pessoas em geral andam que nem baratas tontas, desorientadas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Essa sincronia entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz seria o ponto fundamental dessa coisa elusiva que chamamos de felicidade. Talvez seja por isso que as pessoas acham que a felicidade é impossível.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É importante distinguir a receptividade simpática das pessoas que pretendem tirar algo de você daquela simpatia das outras pessoas que são assim o tempo inteiro, de forma independente de quererem algo de você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando as coisas deixam de funcionar justo no momento em que você precisa delas, apesar da contrariedade e das emoções adversas que isso causa em você, é melhor superar logo a situação e se acalmar como puder.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando as atividades que seriam normalmente prazerosas não oferecem o mesmo efeito, ou você diversifica e experimenta algo novo, ou pelo menos não fica se lamentando por algo que é absolutamente temporário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se os lugares em que normalmente sua alma se sentiria à vontade, segura e confortável não funcionam assim, procure entender que essa é uma experiência temporária, porque logo mais o desconforto irá embora. É assim.